વડોદરાઃ શહેરમાં મકરપુરા GIDCમાં આવેલી (Boiler blast at Makarpura GIDC) કેન્ટોન લેબોરેટરીઝ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ કંપનીનું આજે સવારે 8.45 વાગ્યે બોઈલર ફાટ્યું (Boiler Blast in Vadodara 2021) હતું, જેના કારણે 5 કિલોમીટર સુધી ધ્રુજારીનો અનુભવ થયો હતો, તો આ ઘટનામાં 4 લોકોના મોત થયા છે. જ્યારે 6 લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે, તો કંપનીની આસપાસ આવેલા કાચા-પાકા મકાનોમાં પણ મોટા પાયે નુકસાન થયું હતું. જોકે, અત્યારે ફાયર વિભાગની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી કામગીરી (Rescue of people injured in boiler blast) કરી હતી, બોઈલરમાં બ્લાસ્ટ થતા કંપની પાસેના મકાનોના પતરા ઉડીને પાસેના ઝાડ પર લટકી ગયા હતા.

ફાયર વિભાગે કંપનીનું વિજ કનેક્શન કાપ્યું

તાજેતરમાં જ પંચમહાલમાં બોઈલર ફાટ્યું હતું

તાજેતરમાં પંચમહાલના ઘોઘંબામાં આવેલી ગુજરાત ફ્લોરો કેમિકલ કંપનીમાં બ્લાસ્ટ (Blast in GFL company) સાથે આગ લાગી હતી, જેમાં કંપનીમાં કામ કરતા અનેક કર્મીઓએ જીવ ગુમાવ્યો હતો. તો અનેક ગંભીર રીતે દાઝી જતા હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. આ મામલે હજી તપાસ ચાલી રહી છે. ત્યાં તો વડોદરાની મકરપુરા જીઆઈડીસી વિસ્તારના (Boiler blast at Makarpura GIDC) વડસરમાં આવેલી કેન્ટોન લેબોરેટરીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડમાં બોઈલર ફાટવાની (Boiler Blast in Vadodara 2021) ઘટના સામે આવી છે. બોઇલર ફાટતાની સાથે જ આસપાસના લોકો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા અને આ અંગે ફાયર વિભાગને (Rescue of people injured in boiler blast) જાણ કરવામાં આવી હતી.

આજુબાજુના વાહનો કાટમાળ નીચે દબાયા

ફાયરના કર્મચારીઓ ઘટના સ્થળે દોડી રેસ્ક્યૂ કામગીરી (Rescue of people injured in boiler blast) હાથ કરી હતી. આ ઘટના બાદ કંપની બહાર એમ્બુલન્સની લાઈનો જોવા મળી હતી અને સાયરનોથી વિસ્તાર ગુંજી ઉઠ્યો હતો. સૌના આશ્ચર્ય વચ્ચે કંપનીની બાજુમાં જ કાચા-પાકા મકાનો બાંધીને લોકો વસવાટ કરતા હતા. તો કંપનીની બાજુમાં રહેતા લોકોના ઘરના તમામ સામાનનો ખુર્દો બોલી ગયો હોવાનું જોવા મળ્યું હતું. ઘરની બહાર પાર્ક કરેલા વાહનો પણ ઘરના કાટમાળ નીચે દબાયેલા જોવા મળ્યા હતા. સામાન્ય રીતે જોખમી કંપનીની પાસે ઘર અથવા રહેણાંક બાંધકામ હોતા નથી, પરંતુ આ કંપની પાસે જોવા મળ્યા હતા. આના કારણે આજે અનેક લોકોએ કંપનીમાં બ્લાસ્ટ થવાને કારણે ભોગવવાનો વારો આવ્યો હતો.

ફાયર વિભાગની ટીમે ઘટનાસ્થળે પહોંચીને 8 લોકોને સારવાર અર્થે મોકલ્યા હતા. ફાયર વિભાગે અત્યારે કંપનીનું વિજ કનેક્શન કાપી દીધું છે. ફાયર વિભાગે જણાવ્યું હતું કે, કંપનીમાં પાછળ જ લોડીંગ અને અનલોડીંગનું કામ પણ કરવામાં આવતું હતું. સામાન્ય કેસમાં બોઈલર ઓવર હિટીંગના કારણે ફાટતા હોય છે, જે મેઈન્ટેનન્સના અભાવે થતું હોય છે. તો આ ઘટનામાં 4 લોકોના મોત થયાની પુષ્ટિ ફાયર ઓફિસરે કરી છે. અને 6 લોકો ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત છે. તો કંપની સંચાલક તેજસભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, કંપનીમાં 70 લોકો કામ કરે છે. આજે સવારે 8.45 વાગ્યે આ ઘટના ઘટી છે. સવારે કંપનીમાં 8 લોકો હતા. હાલ ઘટનામાં ઈજાગ્રસ્તની સારવાર ચાલી રહી છે. બોઈલર બ્લાસ્ટમાં લોખંડનો કાટમાળ વિખેરાઈને પડ્યો છે.