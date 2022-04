વડોદરા- વડોદરાના વાઘોડિયા તાલુકાના કોટંબી ગામ પાસે મોડીરાતે એક કારચાલકે બે વાહનચાલકોને અડફેટે (Accident in Vadodara) લઇ લીધાં હતાં. આ અકસ્માતમાં ટુ વ્હીલર પર જતા ત્રણ વ્યક્તિઓના મોત (Three Died By Accident in Vadodara ) થયાં છે.જ્યારે અન્ય બે વ્યક્તિઓને ઇજા થતા હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. અકસ્માત પછી કાર છોડીને ભાગી ગયેલા કારચાલકની પોલીસે શોધખોળ હાથ ધરી છે.

અકસ્માત મૃતક

કારે ટુવ્હીલરને મારી ટક્કર- બાજવા ખાતે રહેતા કમલેશ રમેશભાઈ ઠાકોર પોતાની સાસરીમાં જરોદ ગામે આવ્યાં હતાં. તેઓને કંપનીના કામે રાજસ્થાનના કોટા ખાતે જવાનું હોઈ પોતાનું ટુ વ્હીલર લઈ વડોદરા રેલવે સ્ટેશન ખાતે જઈ રહ્યાં હતાં. તે દરમિયાન વડોદરાના કોટંબી ગામ પાસે એક કારચાલકે ગફલતભરી રીતે કાર ચલાવી કમલેશભાઈને ટુ વ્હીલરને ટક્કર (Accident in Vadodara) મારતાં તેઓ પડી ગયાં હતાં અને માથાના ભાગમાં ગંભીર ઈજા પહોંચી હતી.

બાઇકને ટક્કર મારતાં બાળકીનું મોત- દરમિયાન કારચાલકે અન્ય એક બાઈકને પણ ટક્કર મારતાં (Accident in Vadodara) બાઈક પર સવાર દંપતિ અને બે બાળકોને ઈજા પહોંચી હતી. જે પૈકી દંપતિની 6 વર્ષીય બાળકીનું પણ સારવાર દરમિયાન મોત (Three Died By Accident in Vadodara ) નીપજ્યું હતું .જ્યારે અન્ય બાળકીની માતા અને પાંચ વર્ષની બાળકીને વધુ સારવાર માટે મોટી હોસ્પિટલ ખાતે દાખલ કરવામાં આવ્યા હતાં.

કારચાલક ફરાર

કારચાલક ફરાર - અકસ્માત સર્જીને (Accident in Vadodara) કારચાલક કાર છોડીને ઘટના સ્થળેથી ભાગી જવામાં (Accused of the accident absconding)સફળ રહ્યો હતો.આ ઘટનાની જાણ (Vadodara Police)પોલીસને થતાં પોલીસનો કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયો હતો અને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરતાં અકસ્માત સર્જનાર કારને કબજે કરી હતી. પોલીસને કારમાંથી મોબાઈલ ફોન અને દારૂની બોટલ પણ મળી હતી.