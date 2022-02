વડોદરા: યુક્રેનમાં (Tensions are rising in Ukraine) વધી રહેલા તણાવ વચ્ચે ભારતીય વિદ્યાર્થીઓએ (students returned hometown from Ukraine) દેશમાં પાછા આવવાનું શરૂ કર્યું છે. યુક્રેનથી પાછી આવેલી અસ્થા સિંધાએ કહ્યું કે, "મારા માતા-પિતા તણાવમાં હોવાથી હું ઘરે પરત આવીને ખુશ છું. હું યુક્રેનના પશ્ચિમ ભાગમાં રહીને અભ્યાસ કરતી હતી, જે અત્યારે સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે."

Ukraine Russian Crisis : વડોદરાની યુવતી યુક્રેનથી પહોંચી ઘરે, કહ્યું, "ભારતીય દૂતાવાસ વિદ્યાર્થીઓને મદદ કરવા માટે ખૂબ જ તત્પર"

ભારતીય દૂતાવાસ વિદ્યાર્થીઓને મદદ કરવા માટે ખૂબ જ તત્પર છે

યુક્રેનથી પાછી આવેલી અસ્થા સિંધાએ જણાવ્યું હતું કે, ભારતીય દૂતાવાસ વિદ્યાર્થીઓને મદદ કરવા માટે ખૂબ જ તત્પર છે, પછી ભલે તે ઈ-મેઈલ અથવા કૉલ દ્વારા હોય. તેઓએ અમને અસ્થાયી રૂપે દેશ છોડવા માટે ત્રણ વખત સલાહ આપી હતી.

ભારતીય દૂતાવાસ અને વિદેશ મંત્રાલયે હવાઈ ભાડામાં કરી હતી મદદ

અસ્થા સિંધાના પિતા અરવિંદે જણાવ્યું હતું કે, "માતાપિતા તરીકે, અમે અમારી પુત્રીની સલામતી માટે ખૂબ જ ચિંતિત હતા. ભારતીય દૂતાવાસ અને વિદેશ મંત્રાલયે અમને હવાઈ ભાડાને આશરે રૂપિયા એક લાખથી ઘટાડીને રૂપિયા 50,000 કરવામાં મદદ કરી હતી.

યુક્રેન પર તણાવ વધ્યો

યુક્રેનમાં ભારતીય દૂતાવાસે તેના નાગરિકોને, ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓને, જેમનું રોકાણ આવશ્યક નથી, રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે અસ્થાયી રૂપે છોડી દેવા જણાવ્યું હતું. તાજેતરના મહિનાઓમાં યુક્રેન પર તણાવ વધ્યો છે, રશિયા અને નાટોએ એકબીજા પર રશિયન-યુક્રેનિયન સરહદ પર સૈનિકો એકત્રિત કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને યુક્રેન રશિયા પર આક્રમણ માટે આયોજન કરવાનો આરોપ લગાવે છે, પરંતુ મોસ્કો આવા દાવાઓને નકારવાનું ચાલુ રાખે છે અને જાળવી રાખે છે કે તેનો કોઈ દેશ પર હુમલો કરવાનો ઈરાદો નથી.