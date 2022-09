સુરત બે ભાઈઓએ સગરામપુરા વિસ્તારમાં એક યુવકની ચપ્પુ અને સળિયાના (killed young in Surat) 20થી વધુ ઘા મારી કરપીણ હત્યા કરી નાખી હતી. આ ઘટનાની જાણ થતાં અઠવા પોલીસે થતાં તાત્કાલીક કાર્યવાહી હાથ ધરીને બંને ભાઈઓની ધરપકડ કરી લીધી હતી. સાજીદ રહેમાન શેખની હત્યા કરી મહંમદ ઈરફાન શેખ અને મહંમદ સાજીદ શેખ નામના બે ભાઈઓ ફરાર થઇ ગયા હતા. (Murder case in Surat)

જાહેરમાં યુવાનની હત્યા બે સગા ભાઈઓએ મળી જાહેરમાં સાજીદ રહેમાન શેખની 20થી 25 ઘા મારી કરપીણ હત્યા કરી ફરાર થઈ ગયા હતા. ગત શુક્રવારે રાત્રે થયેલી હત્યામાં સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી. બે વ્યક્તિઓ મળી એક યુવકની જાહેરમાં એક પછી એક ઉપરા છાપરી ચપ્પુના ઘા મારી કરપીણ હત્યા કરી હતી. લોહાર મહોલ્લામાં આલિશાન મંઝિલ નામની ઈમારતમાં રહેતા સાજીદ રહેમાન શેખ નામના 39 વર્ષીય યુવકની મહંમદ ઈરફાન શેખ અને મહંમદ સાજીદ શેખ નામના બે ભાઈઓએ જૂની અદાવતમાં ચપ્પુના ઘા અને સળિયા મારીને હત્યા કરી નાખી હતી.(Crime news in Surat)

10 મહિના અગાઉની અદાવતમાં હત્યા પોલીસે CCTVના આધારે મહંમદ ઈરફાન શેખ અને મહંમદ સાજીદ શેખ નામના બે સગા ભાઈઓની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ દરમિયાન શુક્રવારે હત્યારા મહંમદ ઈરફાન શેખ અને તેના ભાઈ મહંમદ સાજીદ શેખ સગરામપુરા સ્થિત તલાવડી ખાતે પોતાની ચાની દુકાનમાં હતા.જ્યાં ફરી ઝઘડો થયા બાદ બંને ભાઈઓએ સાજીદ રહેમાન શેખની જાહેરમાં હત્યા કરી નાખી હતી. અઠવા પોલીસ તરફથી જાણવા મળ્યું છે કે, 10 મહિના અગાઉની અદાવતમાં આ હત્યા કરવામાં આવી હતી. સાજીદ રહેમાન શેખ સાથે અગાઉ 10 મહિના પહેલાં હત્યારા બંને ભાઈ સાથે બબાલ થઈ હતી. Killed in Sagarampura area, Killed by paddle in Surat