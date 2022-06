સુરત : વિદેશની જેમ હવે સુરતમાં પણ મોડ્યુલર બિલ્ડીંગનો ટ્રેન્ડ શરૂ (Trend of modular building in Surat )થયો છે અને 100 વર્ષ પહેલાની કન્સ્ટ્રક્શન પ્રથા હવે ફરી આવી રહી છે. મોડ્યુલર બિલ્ડીંગનો વિશેષ ફાયદો એ છે કે, કન્સ્ટ્રક્શન સાઈટ પર આપવો પડતો સમય, કોન્ટ્રાક્ટર-કડિયા-મજૂરો સાથેની માથાકુટ, રેતી-કપચીનાં ઢગલા વચ્ચેથી છૂટકારો મળે છે. આ એક એવું બિલ્ડીંગ છે, જેના 95 ટકા પાર્ટ ફેક્ટ્રીમાં બને છે. ભારતમાં હાલમાં એકમાત્ર સુરત ખાતે આવેલા સચિનમાં હોજીવાલા એસ્ટેટ ખાતે આ મોડ્યુલર બિલ્ડીંગ તૈયાર કરવામાં આવે છે.

બિલ્ડીંગ સ્પેશિયાલિસ્ટ આર્ટિસ્ટ અવનિશ ગોધાણી જણાવ્યું હતું કે, મોડ્યુલર બિલ્ડીંગ એક હાઈબ્રીડ કમ્પોઝિટ સ્ટ્રક્ચર( Trend of modular building in Surat છે )જેમાં કોન્ક્રીટનો ઉપયોગ કરી જે તે સ્થળની કુદરતની અનુકૂળતા પ્રમાણે લાઈટ વેઈટ સ્ટ્રક્ચર બનાવામાં આવે છે.,જે 9 થી 10 મેગ્નિટ્યુડની તીવ્રતાનો ભૂકંપ પણ સહન કરી શકે (building that resistant to 9 to 10 magnitude earthquake in Surat) છે. આજકાલનાં ભાગદોડવાળા સમયમાં પણ સામાન્ય બિલ્ડીંગ બનાવવા માટે સાઈટ વિઝિટ,કોન્ટ્રાક્ટર, કડિયા અને મજૂરો સાથે માથાકુટ કરવી પડે છે. પણ મોડ્યુલર બિલ્ડીંગમાં માત્ર એક વખત ફેક્ટ્રીમાં જઈને પોતાનાં ઘરની ડિઝાઈન, લે-આઉટ અને ઈન્ટિરિયર ફાઈનલ કર્યા બાદ કોઈ વસ્તુની ચિંતા કરવાની રહેતી નથી. જ્યારે મોડ્યુલર બિલ્ડીંગમાં 90 થી 95 ટકા સ્ટ્રક્ચરને સાઈઝ પ્રમાણે અલગ અલગ પદ્ધતિથી એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યા પર શિફ્ટ કરી શકાય છે. તેમાં સોલર પેનલ્સ રાખી સેલ્ફ એનર્જી પણ ક્રિએટ કરી શકાય છે.

મોડ્યુલર બિલ્ડીંગ સ્ટ્રક્ચરની વિશેષતા - જે ઘર કે બંગલો કે અન્ય સ્ટ્રક્ચર તૈયાર થતા 1.5થી 2 વર્ષનો સમય લાગે છે એ જ સ્ટ્રક્ચર મોડ્યુલર બિલ્ડીંગમાં( Trend of modular building in Surat ) 6 થી 9 મહિનામાં તૈયાર થઇ જાય છે. નોર્મલ સ્ટ્રક્ચર કરતા આ સ્ટ્રક્ચરનું વજન 3 ઘણું ઓછું છે પણ એની જ સાથે નોર્મલ સ્ટ્રક્ચર કરતા 5 થી 10 ઘણું મજબૂત પણ છે. જે સ્ટ્રક્ચર 5 થી 7 મેગ્નિટ્યુડના ભૂકંપમાં ધરાશાયી થઈ જાય છે તેની સામે આ મોડ્યુલર સ્ટ્રક્ચર 9 થી10 મેગ્નિટ્યુડના ભૂકંપમાં પણ (building that resistant to 9 to 10 magnitude earthquake in Surat) અડીખમ ઉભું રહે છે.

મોડ્યુલર સ્ટ્રક્ચરને 100 ટકા રિસાઈકલ કરી શકાય છે - આ (Trend of modular building in Surat ) સ્ટ્રક્ચરનાં બધા જ એલિમેન્ટ્સને રીસાઈકલ કરી શકાય છે. જેમાં સાગ, સાલ, સિસમ, ટીક વુડ, પાઈન વુડ જેવા લાકડા, તેમજ કોપર, બ્રાસ, લાઈટ વેઈટ કોંક્રીટ જેવા એલિમેન્ટ્સ વાપરવામાં આવે છે. જેનાં કારણે ઘરમાં નેચરલ ઓક્સિજનનો ફ્લો નોર્મલ બિલ્ડીંગ કરતા ઘણો વધારે હોય છે. આ ઘર સાઉન્ડ પ્રૂફ છે અને હિટ ઈન્સોલેટેડ છે જેનાં કારણે ઘરનું તાપમાન બહારનાં તાપમાન કરતા 7 થી 8 ડિગ્રી ઓછું રહે છે. ગ્લોબલ વોર્મિંગથી બચવાનાં શોધાયેલા અનેક રસ્તાઓમાંથી આ મોડ્યુલર બિલ્ડીંગ ગ્લોબલ વોર્મિગની અસર ઓછી (Effect of force warming ) કરવામાં એક મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. સામાન્ય બિલ્ડીંગ કરતા 3 ઘણો ઓક્સિજન વધુ આપે છે.