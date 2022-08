સુરત માત્ર 14 વર્ષીય ધ્રુવી દેસાઈએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર 101 કાવ્યો રચ્યા છે. ધોરણ નવમાં અભ્યાસ કરતી હતી તે વખતે ધ્રુવી દેસાઈને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત લેતી વખતે કાવ્ય રચવાનો વિચાર આવ્યો હતો. ધ્રુવી આ કાવ્યો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને અર્પણ કરવા ઈચ્છુક છે. માત્ર છ માસમાં તેણે કાવ્યો રચ્યા છે. આ કાવ્યનું નામ શતાયુ ભવ નમો છે.

ધ્રુવીને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની પ્રેરણા મળ્યા બાદ પીએમ મોદી વિશે કાવ્યો લખ્યાં હતાં

સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની પ્રેરણા કામ કરી ગઇ સુરતની મોટા વરાછા ખાતે રહેતી ધ્રુવી દેસાઈએ એકબે નહીં પણ 101 કાવ્ય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર લખીને એક અનોખો વિક્રમ કર્યો છે. ભારતની એક જ એવી દીકરી કે જેણે દેશના વડાપ્રધાન પર 101 કાવ્યો લખ્યા છે. રાજેશભાઈ દેસાઈની 14 વર્ષીય દીકરી ધ્રુવી કે જે તેના પિતાના જન્મદિવસ નિમિત્તે હંમેશા તેના માટે એક કાર્ડ બનાવતી અને તે પોતે મનમાં ઈચ્છા વ્યક્ત કરતી કે હું કાવ્યો લખું. ધ્રુવી ધોરણ 9માં અભ્યાસ કરી રહી હતી તે સમયે કોરોનાના કાળ બાદ પરિવાર સાથે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના પ્રવાસે ગઈ હતી. જ્યાં તેને વિચાર આવ્યો કે આવડી મોટી સરદાર પટેલની પ્રતિમા બનાવવાનો વિચાર જેને આવ્યો એવા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વિચારો કેટલા મોટા હશે.

પીએમ મોદીના દરેક ઇન્ટરવ્યૂ ઉંડાણપૂર્વક જોયા ધ્રુવીએ ઘરે આવ્યા બાદ સરદાર પટેલ વિશે એક કાવ્ય લખ્યું જે પરિવારને ખૂબ જ પસંદ આવ્યું. ધ્રુવીના પિતાએ તેને કહ્યું હતું કે હવે તું નરેન્દ્ર મોદી વિશે કાવ્ય લખ. તેવું મજાકમાં કહેતા તેણીએ આ વાતને ગંભીર માની લઈને મોદી વિશેની સમગ્ર માહિતી મેળવવાનું શરુ કર્યું હતું. ધ્રુવીએ પીએમ મોદીના દરેક ઇન્ટરવ્યૂ ઉંડાણપૂર્વક જોયાં. એટલું જ પીએમ મોદી કયો શબ્દ કેટલીવાર બોલ્યાં તેમનો ભાવ તેમની વાણી આ તમામ બાબતોનો અભ્યાસ કરીને આ કાવ્યો લખવાની શરૂઆત કરી હતી.

ધ્રુવીએ જણાવ્યું હતું કે તેની ઈચ્છા છે કે તે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસ પર તેમને આ એક કાવ્યો ભેટ આપે. કાવ્ય લખવાની શરૂઆત કરી ત્યારે પીએમ મોદીને આ કાવ્યો ગમશે કે કેમ તે વિચારીને સૌપ્રથમ મારી કલમ દરેક કાવ્ય લખતી વખતે અટકી જતી હતી. મારે એક કાવ્ય લખવા પાછળ પાંચ કાવ્ય લખ્યા હોવા જેટલો સમય લાગ્યો હતો. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી યુવાનીમાંથી સંઘર્ષ કરીને આજે આટલી મોટી જગ્યા પર પહોંચ્યા છે અને દેશ માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યાં છે. પીએમ નરેન્દ્ર મોદીનું વ્યક્તિત્વ મને કાવ્યો લખવા માટે પ્રેરણા આપે છે. 101 કાવ્ય મેં છ મહિનામાં પૂર્ણ કર્યા છે.