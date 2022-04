સુરત : જેવલિન થ્રોમાં સ્ટેટ ચેમ્પિયન પિતાની પુત્રી શહેરના સિનિયર સીટીઝનને અનોખી (Service of Senior Citizen in Surat) સેવા આપી રહી છે. પિતાને હેર સેટ કરવાનો શોખ હતો. પરંતુ તેઓ વ્હીલચેરના સહારે આવી ગયા હતા અને હેર સેટ (Service Activity in Surat) કરાવી શકતા ન હતા. પરંતુ પિતાની આ સ્થિતિ જોઈ પુત્રી જુગનુંએ સિનિયર સીટીઝન, સ્પેશિયલ એબ્લડ બાળકો અને અનાથ બાળકોને નિઃશુલ્ક હેરકટિંગ શરૂ કર્યું છે. આ દિકરીએ આજીવન (Service Elderly in Surat) સેવા કરવાનું પણ કહ્યુ છે.

સુરતની દિકરીની અદ્ભુત સેવા

અનોખી અદભુત સેવા - સેવા કરવા ઈચ્છતા વ્યક્તિઓને માત્ર મજબૂત મનોબળની જરૂર પડે છે અને આ વાત શહેરની પાર્લર ચલાવતી મહિલાએ સાબિત કરી છે. આ મહિલાએ 3000થી વધુ સિનિયર સીટીઝન, સ્પેશિયલ એબ્લડ બાળકો અને અનાથ બાળકોને નિઃશુલ્ક હેરકટિંગ (Haircutting Service for Elderly in Surat) કર્યું છે. વેસુ વિસ્તારમાં સલૂન ચલાવતા જુગનુ આહુજા આજે સિનિયર સિટીઝનના લોકપ્રિય હેર સેન્ટર તરીકે જાણીતા છે. જુગનું આહુજાના પિતા જેવલિન થ્રોમાં સ્ટેટ ચેમ્પિયન હતા. તેમને તેમના હેર સેટ કરવાનો શોખ હતો. જો કે પરિસ્થિતિને કારણે વ્હીલચેરના સહારે આવી ગયા હતા. તેથી તેઓ એ વાત એક્સેપ્ટ કરી ન શકતા ઘરની બહાર નીકળતા ન હતા.

મુખ પર આવતું હાસ્ય ભાવવિભોર કરી દે - આ વાતને કારણે જુગનુબેને વર્ષ 2018માં સિનિયર સિટીઝનની મદદ કરવાનો સંકલ્પ લીધો હતો. ત્યારથી તેઓ તેમના હેર કટ નિઃશુલ્ક કરે છે. અહીં અનેક વૃદ્ધો વ્હીલચેરમાં આવે છે. હેર કટીંગ કર્યા બાદ જ્યારે તેઓ પોતાનું અલગ રૂપ અરીસામાં જોઈ છે ત્યારે તેમના મુખ પર આવતું હાસ્ય ભાવવિભોર કરી દે એવું હોય છે. અહીં કોઈ પણ જાતના ભેદભાવ (Service to Orphans in Surat) વગર સેવા કરાય છે. સુરતના અલગ અલગ વિસ્તારોમાંથી અહીં લોકો હેરકટ કરાવે છે. જુગનુ આહુજાએ જણાવ્યું હતું કે, મેં ક્યારેય ગણતરી કરી નથી. પરંતુ અંદાજે 3000થી પણ વધુ સિનિયર સિટીઝન, સ્પેશિયલ એબ્લડ બાળકો અને અનાથ બાળકોને ફ્રીમાં હેરકટ કર્યા છે. તેમના આશીર્વાદ મારા માટે રિવોર્ડ છે. હું મારી આ ઈચ્છા આજીવન ચાલુ રાખીશ.