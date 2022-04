સુરત: રણબીર કપૂર અને આલિયા ભટ્ટ લગ્નગ્રંથી (Ranbir Alia Wedding)થી જોડાવા જઈ રહ્યા છે અને આ લગ્ન ટૉક ઓફ ધી ટાઉન છે, ત્યારે આ બંનેના ચાહકો (Ranbir Alia Fans In Surat) પોતપોતાની રીતે તેમને ભેટ (Gifts For Ranbir And Alia) આપવા ઉત્સુક બન્યા છે. સુરતના તેમના એક ચાહકે એક-બે કે પાંચ નહીં, પરંતુ 125 24 કેરેટ ગોલ્ડ પ્લેટેડ (24 carat gold plated bouquet surat) 5 ફૂટનું બુકે તેમને ઉપહાર સ્વરૂપમાં મુંબઈ મોકલ્યું છે.

5 ફૂટનું બુકે ઉપહાર સ્વરૂપમાં મુંબઈ મોકલ્યું.

2 કર્મચારી બુકે આપવા મુંબઈ પહોંચ્યા- રણબીર કપૂર અને આલિયા ભટ્ટની લગ્નવિધિ શરૂ થઈ ગઈ છે, ત્યારે સુરતના જ્વેલર્સ (Jewelers from Surat) દીપક ચોક્સી અને તેમના પુત્રએ આલિયા અને રણબીરને ઉપહાર સ્વરૂપે 24 કેરેટ ગોલ્ડ પ્લેટેડ રોઝ બુકે ગિફ્ટમાં આપ્યું છે. તેમના 2 કર્મચારીઓ મુંબઈ ખાતે રણબીર-આલિયાની લગ્નવિધિ શરૂ થઇ છે ત્યાં બુકે આપવા માટે પહોંચી ગયા હતા. આ બુકેને જોઈને લોકો પણ આશ્ચર્યમાં મુકાઇ ગયા હતા.

પુત્ર અને પુત્રવધુ રણબીર-આલિયાના ચાહક- આ બુકે સોનાના વરખ (gold foil bouquet surat) માંથી તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, જે 100 ટકા રીયલ સોનું છે. સોશિયલ મીડિયામાં આ બુકે ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહ્યું છે. જ્વેલર્સ દીપકભાઈ ચોક્સીએ જણાવ્યું હતું કે, તેમના પુત્ર અને પુત્રવધુ આલિયા ભટ્ટ અને રણબીર કપૂરના ચાહક છે. તેમના લગ્ન પ્રસંગે તેઓ ગિફ્ટ (gifts from fans to celebrities in India) આપવા માંગતા હતા, ત્યારે આ ખાસ ડિઝાઇન તૈયાર કરી તેઓએ 5 ફૂટનું ગોલ્ડ પ્લેટેડ રોઝનું બુકે ગિફ્ટ આપવાનું નક્કી કર્યું હતું.

શું છે ખાસિયત- આ બુકેની ખાસિયત છે કે, તેમાં 125 જેટલા ગોલ્ડ પ્લેટેડ છે. તે રોઝની કિંમત 1,700થી 2,000 રૂપિયા હોય છે. વેલેન્ટાઈન ડે પર લોકો ખૂબ જ પસંદ કરતા હોય છે. આ બુકેને 5 દિવસમાં તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે.