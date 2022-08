સુરતઃ ભણવામાં ખૂબ જ તેજસ્વી અને હોંશિયાર શહેરની 17 વર્ષીય રાજવી કુમારી (Surat Girl Rajavee Kumari) હવે દીક્ષાગ્રહણ કરશે. ધોરણ 10માં 70 ટકા મેળવનારી આ બાળકી નવી વસ્તુઓ જાણવાની શોખીન અને નવી જગ્યાએ ફરવાની રૂચિ (A girl idea of ​​initiation) ધરાવે છે. તેમ છતાં તે દીક્ષાગ્રહણ કરી સંયમનો માર્ગ અપનાવશે. હવે તે 14 ડિસેમ્બરે દીક્ષાગ્રહણ (A girl from Surat will take initiation) કરશે.

સાંસારિક સુખોને કહ્યું અલવિદા - શહેરના પાલ વિસ્તારમાં રહેતા અને એકાઉન્ટન્ટ તરીકે નોકરી કરનારા તુષાર સોનેયાની 17 વર્ષીય પૂત્રી રાજવી કુમારી (Surat Girl Rajavee Kumari) સાંસારિક સુખોને ત્યજી સંયમનો માર્ગ અપનાવશે. રાજવી કુમારીનું (Surat Girl Rajavee Kumari) પ.પૂ.ગચ્છાધિપતિ આ.ભ. અભયદેવસૂરિશ્વરજી અને પ.પૂ.ગચ્છાધિપતિ આ.ભ. દોલતસાગરસૂરિશ્વરજી મ.સા. તેમ જ પ.પૂ.આ.ભ. મોક્ષરત્નસૂૂરિશ્વરજી આદિ આચાર્ય ભગવાન તેની નિશ્રામાં વિલે પારલેમાં દીક્ષાનું મુહૂર્ત પ્રદાન કરવામાં આવ્યું છે.

પરિવારની ઈચ્છા પૂર્ણ કર્યા બાદ દીક્ષાગ્રહણ કરશે - આગામી તારીખ 14 ડિસેમ્બરે પાલગુરૂ રામ પાવન ભૂમિમાં રાજવી (Surat Girl Rajavee Kumari) દીક્ષાગ્રહણ (A girl from Surat will take initiation) કરશે. દીક્ષા સ્વીકારવાની ભાવના કેળવનારી રાજવીએ (Surat Girl Rajavee Kumari) માત્ર 11 વર્ષની ઉંમરે ઉપધાન તર્પ કર્યા હતા. તે નાનપણથી જે દીક્ષા લેવા (A girl idea of ​​initiation) માગતી હતી. પરિવારની ઈચ્છા હતી કે, તે ધોરણ 10 કર્યા બાદ જ દીક્ષા ગ્રહણ કરે. પરિવારની ઈચ્છાને ધ્યાનમાં રાખી રાજવીએ એક્સ્ટર્નલ ધોરણ 12ની પરીક્ષા આપી હતી, જેમાં તેણે 79 ટકા મેળવ્યા હતા. પરિવારની ઈચ્છા પૂર્ણ કર્યા બાદ હવે તે દીક્ષા ગ્રહણ કરવા જઈ રહી છે.