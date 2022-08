સુરત રાજ્યમાં હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ બે (Rain Forecast in Gujarat) દિવસથી સુરત શહેર અને જિલ્લામાં ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે. જેને લઈને સણીયા હેમાદ ગામમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. અહી આવેલું ખોડીયાર માતાનું મંદિર અર્ધાથી પણ વધુ પાણીમાં ગરકાવ (Rainwater flooded the village) થઇ ગયું હતું. પેલા બે દિવસથી સ્થાનિકો સાતથી દસ ફૂટ પાણીમાં રહેવા મજબૂર છે. ત્યારે સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ તંત્ર દ્વારા હજુ પણ તેમની મદદ કરવામાં આવી નથી.

બે દિવસથી સાતથી દસ ફૂટ પાણીમાં રહેવા લોકો મજબૂર

નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા હવામાન વિભાગે કરેલી આગાહી મુજબ છેલ્લા બે દિવસથી સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર મેઘમહેર જોવા મળી રહી છે. આજે વહેલી સવારથી જ સુરત શહેરમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો છે. અલગ અલગ (Damage due to rain) વિસ્તારોમાં મુશળધાર વરસાદ થયો છે. ઉપરાંત ગતરોજ મોડી રાતથી જ શહેરમાં ધોધમાર વરસાદ પડતા શહેરના કેટલાક નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા. આ ઉપરાંત સણીયા હેમાદ ગામમાં પણ પાણી ભરાઈ ગયા છે.

પાણીમાં મંદિર ગરકાવ

દર વર્ષે ચોમાસા આ સ્થિતિ ગામમાં આવેલું ખોડીયાર માતાનું મંદિર પણ પાણીમાં ગરકાવ થઇ ગયું હતું. ગામમાં રહેતા પૃથ્વીરાજભાઈના જણાવ્યા મુજબ ગામમાં આવવા જવાનો રસ્તો પણ પાણીમાં ગરકાવ થઇ ગયો હતો. અંદાજીત 7 થી 10 ફૂટ જેટલા પાણી ગામમાં ભરાઈ જવા પામ્યા હતા. જેને લઈને ગામજનોને ભારે હાલાકી પડી હતી. દર વર્ષે ચોમાસા દરમિયાન અહી આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ સર્જાતી હોવાનું ગામજનોએ જણાવ્યું હતું. તેમજ આ સમસ્યાનો ઉકેલ તંત્ર લાવે તેવી માંગ ગ્રામજનો દ્વારા કરવામાં આવી હતી.