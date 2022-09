સુરત પીએમ મોદી જનસભા ( PM Modi Jan sabha Limbayat Surat ) પહેલા સુરતમાં બે કિલોમીટર લાંબો રોડ શો કરશે. રોડ શો ( PM Modi Road Show in Surat ) માં આશરે 40,000 લોકો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું સ્વાગત કરશે. આ કાર્યક્રમને પગલે સુરત મહાનગરપાલિકાએ તડામાર તૈયારી શરૂ કરી છે.પીએમ મોદીની જનસભામાં અંદાજિત બે લાખથી વધુ લોકો ઉપસ્થિત રહે તેવી સંભાવનાઓ છે. લિંબાયત ખાતે આયોજિત જનસભા માટે ખાસ ડોમ ( Water proof dome with road ) તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. કાર્યક્રમ પાછળ મંડપ, ડેકોરેશન, સાઉન્ડ સીસ્ટમ, એલઇડી લાઈટ, એલઇડી સ્કીન, એસી, વિડિયોગ્રાફી સહિતના કામો માટે પાલિકા અંદાજીત 11.34 કરોડનો ખર્ચ કરશે.

આ ડોમની અંદર રોડ પણ બનાવવામાં આવ્યો છે

સભાસ્થળે 120 મીટરના બે ડોમ હશે સભાસ્થળ નજીક 3 હેલીપેડ બનાવાયા છે. સવા લાખથી વધુ ખુરશી મુકાશે. એક ડોમમાં મોદીની સભા જ્યારે બીજામાં એલઇડી. મુકાશે. પાલિકા પીએમ મોદીના હસ્તે 3500 કરોડથી વધુના પ્રોજેક્ટનું લોકાર્પણ ખાતમુર્હુત કરાવવા આયોજન કરી રહી છે. વોટર પ્રુફ ડોમહવામાન વિભાગે ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે જેના પગલે ખાસ રીતે આ વોટર પ્રુફ ડોમ ( Water proof dome with road ) તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. જો જનસભા સમયે વરસાદ પણ પડે તો લોકોને કોઈ સમસ્યા થશે નહીં અને જનસભા પણ થઈ શકશે.

ડોમની અંદર રોડ બનાવાયો ડોમમાં પણ રોડ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે જ્યારે ડોમમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી એન્ટ્રી કરશે ત્યારે પ્રથમવાર હશે કે રોડની અંદર પણ રોડ બનાવવામાં આવ્યો છે. ડોમની શરૂઆત થાય છે ત્યાંથી લઈ સ્ટેજ સુધી આ રોડ ( Water proof dome with road ) તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. પીએમ મોદી દ્વારા એસએમસીના 22 પ્રોજેક્ટનું લોકાર્પણ ( Launch of 22 projects of SMC by PM Modi ) કરવામાં આવશે.

પીએમ મોદી દ્વારા સુરતમાં મહત્ત્વના લોકાર્પણો સુરતમાં IT મેક સેન્ટર શહેરને નવી ઓળખ આપશે. સાથે ખાડી રિડેવલપમેન્ટ, સ્મશાનભૂમિ, સિટી બસ ડેપો, 25 સ્થળે ઇ-ચાર્જિંગ સ્ટેશન, ખોજ મ્યુઝિયમ સહિતનાં લોકાર્પણ કરશે. સાથે ડ્રિમ સિટી પ્રોજેક્ટના પ્રથમ ફેઝનું પણ ઉદ્ઘાટન કરશે. સુરત હવે ટ્રાફિક, વીજળી, પાણી, સ્ટ્રીટલાઇટ સહિતની સમસ્યાઓ રિયલ ટાઈમમાં તરત જ ઉકેલી શકાશે. 3000 કેમેરા સાથે IT મેક સેન્ટર શહેરનું ટ્રાફિક નિયંત્રણ કરશે.