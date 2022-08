સુરત વેદરોડ દરવાજા પાસેના પ્રમુખ એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતી 30 વર્ષીય યોગિતા રાકેશ ઝાંઝમેરા એ પોતાના 5 વર્ષીય પુત્ર દેવાંશને પંખા સાથે ફાંસો આપી મોતને ઘાટ ઉતાર્યો હતો ( mother killed her son ). ત્યાર પછી તેણીએ પંખા સાથે ફાંસો ખાઈને જીવનો અંત લાવ્યો હતો (Mother and son committed suicide in Surat). આ મામલાની જાણ કતારગામ પોલીસને થતા કાફલો ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયો હતો. તેમને તપાસ હાથ ધરીને માતા પુત્રના મૃતદેહનો કબ્જો મેળવ્યો હતો.

માતા પુત્રનો આપઘાત આ બાબતે મૃતકના પતિએ રાકેશએ જણાવ્યું કે, ગઈકાલે સાંજે તેઓ ઘરે પરત ફર્યા ત્યારે ઘરનો દરવાજો બંધ હતો. દરવાજો ખખડાવ્યો પણ અંદરથી કોઈ જવાબ આવ્યા નહતો. ત્યારબાદ તેમને બારી માંથી જોયું તો તેમની પત્ની અને પુત્ર બન્ને હોલના પંખા સાથે લટકતા હતા. ઘરનો દરવાજો તોડીને મૃતદેહને નિચે ઉતારવામાં આવ્યા હતા. 108 મારફતે તેમને સિમ્મેર હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ ત્યાં ફરજ પર હાજર ડોક્ટરે બન્નેને મૃત જાહેર કર્યા હતા.

આપઘાતનું કારણ અકબંધ કતારગામ પોલીસ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું કે, પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં જાણવા મળ્યું છે કે, મૃતકોના શરીર પર કોઇજ પ્રકારના નિશાન જોવા મળ્યા નથી. ફક્ત ગળા પર ફાંસો ખાધો તેના જ નિશાન જોવા મળ્યા છે. પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર ઘર કંકાસના કારણે આવું પગલું ભર્યું હોય તે માની શકાય છે.