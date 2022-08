સુરત એક બાજુ રાજ્યમાં સતત ખાદ્ય તેલના ભાવમાં વધારો થઈ રહ્યો છે ત્યારે મોંઘાભાવના તેલના ડબ્બા ચોરાઈ જાય તો વેપારીને મોટું નુકસાન સહન કરવાનો વારો આવી જતો હોય છે.ત્યારે તેલના ડબ્બાની ચોરી કરનાર આરોપીને પકડી સુરત શહેરમાં તેલના ડબ્બાની ચોરીનો ભેદ ઉકેલવામાં આવ્યો છે. અમરોલી પોલીસે તેલના ડબ્બાની ચોરી કરતા આરોપી મોહમંદ અરબાઝ ગુલામ શાબીર શેખને ઝડપી પાડ્યો હતો. પોલીસે તેની પાસેથી અલગ અલગ બ્રાંડના 14 નંગ તેલના ડબ્બા કબજે કર્યા છે તેમજ પોલીસની તપાસમાં અમરોલી પોલીસ મથકના ત્રણ ગુનાના ભેદ ઉકેલાઈ ગયા છે.

આરોપી મોબાઈલ રીપેરીંગના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલો છે

વારંવારની ફરિયાદ બાદ પોલીસે તપાસ હાથ ધરી હતી અમરોલીની દુકાનોમાં તેલના ડબ્બાની ચોરી થવાની ઘટનાઓ સામે આવતી હતી. જેથી અમરોલી પોલીસે આ મામલે તપાસ શરુ કરી હતી. પોલીસે તપાસ દરમ્યાન અમરોલી કોસાડ આવાસ ખાતે રહેતા અને મોબાઈલ રીપેરીંગના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા આરોપી મોહમંદ અરબાઝ ગુલામ શાબીર શેખને ઝડપી પાડ્યો હતો.

14 નંગ તેલના ડબ્બા કબજે લેવાયા અમરોલી પોલીસે તેની પાસેથી અલગ અલગ બ્રાંડના 35000ની કિમતના 14 નંગ તેલના ડબ્બા કબજે કર્યા હતાં. અમરોલી પોલીસે આરોપીની કડક પૂછપરછ કરતા અમરોલી પોલીસ મથકમાં નોંધાયેલા ત્રણ ગુનાના ભેદ પણ ઉકેલાઈ ગયા હતાં.

તેલના ડબ્બા ચોરનારની મોડસ ઓપરેન્ડી અમરોલી પોલીસે જણાવ્યું હતું કે આરોપી શહેરમાં અલગ અલગ કરીયાણાની દુકાનમાંથી તેલના ડબ્બા ચોરી કરવાની મોડેસ ઓપરેન્ડી ધરાવે છે. આ ઉપરાંત એક દુકાનમાં અજમાવેલ કરતબના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે જ્યાં તે ગ્રાહકના સ્વાંગમાં જાય છે. બાદમાં બે તેલના ડબ્બા ખરીદવા માટે બહાર કઢાવે છે અને બાદમાં દુકાનને વાતમાં ભોળવી ત્યાંથી બે તેલના ડબ્બા મોપેડ પર લઇ જઈ ફરાર થઇ જાય છે. હાલ અમરોલી પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી છે અને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

