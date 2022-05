સુરત : 22 મી મે એટલે આંતરરાષ્ટ્રીય બાયોડાયવર્સિટી દિવસ છે. સુરત મનપા દ્વારા સુરતમાં 126 હેક્ટર જગ્યામાં અર્બન ફોરેસ્ટ (International Biodiversity Day 2022) એટલે કે, રાજ્યનો પ્રથમ બાયોડાઈવર્સિટી પાર્ક તૈયાર થઈ રહ્યો છે અને ખાડી કિનારે તૈયાર થનાર આ બાયો ડાયવર્સિટી (first Biodiversity Park of Gujarat In Surat) પાર્કમાં છઠ પૂજા માટે તળાવ સહિત લાખો વૃક્ષોનું વાવેતર (Biodiversity Park In Surat) કરવામાં આવ્યું છે.

86 હેક્ટર જમીનમાં પ્લાન્ટેશન: પર્યાવરણની જાળવણી સાથે-સાથે શહેરીજનોને હરવા ફરવા (first Biodiversity Park In Surat) માટે એક યોગ્ય જગ્યા મળી રહે આ માટે સુરત મહાનગર પાલિકા દ્વારા રાજ્યનું પ્રથમ બાયોડાઈવર્સિટી પાર્ક તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. આ પાર્ક શહેરના (Surat Biodiversity Park) ખાડી કિનારે વિકસિત કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં ખાલી સહિત કુલ 126 હેક્ટરનો વિસ્તાર આવરી લેવામાં આવ્યો છે, જેમાં 86 હેક્ટર જમીનમાં પ્લાન્ટેશન કરવામાં આવ્યું છે. 90 જાતિના રોપાઓ અહીં રોકવામાં આવ્યા છે એટલું જ નહીં સાયકલ ટ્રેક સહિત છઠ પૂજા માટે તળાવ ડિસ્કવરી સેન્ટર સહિત બર્ડ વોચિંગ ટાવર પણ અહી તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે.

ગુજરાતનું સૌથી મોટું અર્બન ફોરેસ્ટ: ખાડી નજીક હોવાથી આ બાયોડાઈવર્સિટી પાર્ક માં દુર્ગંધનો અનુભવ (surat municipal corporation Biodiversity Park) ન થાય તે માટે તકેદારીના ભાગરૂપે ખાસ સુંગધિત વૃક્ષો રોપવામાં આવ્યા છે, જેનાથી સુગંધ ચારે બાજુ ફેલાય. પાલિકાના સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન પરેશ પટેલે કહ્યું કે, આ ગુજરાતનું સૌથી મોટું અર્બન ફોરેસ્ટ છે આ પાર્કમાં કુલ પાંચ પીપળી નો વિસ્તારનો સમાવેશ કરાયો છે આ પાર્કના નિર્માણ ના કારણે શહેરમાં એક ગ્રીનબેલ્ટ તૈયાર થશે. કુલ 108 કરોડના ખર્ચે આ પ્રોજેક્ટ સાકાર થઇ રહ્યો છે, જેમાંથી કેન્દ્ર સરકારમાંથી મનપાને કુલ 80 કરોડની ગ્રાન્ટ મળી છે, આ સ્માર્ટ સિટી હેઠળ તૈયાર થનાર બાયોડાઈવર્સિટી પાર્ક છે.

બાળકોને રમવા માટે અનેક સાધનો: આ પાર્કમાં વધુ ને વધુ પક્ષીઓ આકર્ષિત થઈને આવતા હોય છે .પાર્કમાં બાળકોને રમવા માટે અનેક સાધનો મુકવામાં આવ્યા છે. સાથોસાથ આર્ટિફિશિયલ ફ્લોટિંગ આઇસલેન્ડ અને ગ્રીન વિકાસ કરવામાં આવ્યો છે, આ ફરવા લાયક સ્થળ તો છે જમાં પાણીનું મોટી માત્રામાં શુદ્ધીકરણ પણ થાય છે અને ખાડીની દુર્ગંધ પણ દૂર થતી હોય છે. વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ પણ અહીં પાર્કમાં થતો હોય છે.