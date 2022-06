બ્રિજ સિટી તરીકે ઓળખાતા સુરત શહેરને નવા બ્રિજ મળ્યા છે. શહેરમાં ત્રણ માળની ઊંચાઈના પિલર ધરાવતા સહારા દરવાજા પર મલ્ટી લેયર - મલ્ટી ડાયરેક્શન રેલવે ઓવરબ્રિજ (Inauguration of Multilayer Over bridge in Surat) બનાવવામાં આવ્યો છે, જેનું ઉદ્ઘાટન ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી. આર. પાટીલે કર્યું (CR Patil inaugurated three layer Over bridge in Surat) હતું. જોકે, રાજ્યનો આ સૌપ્રથમ મલ્ટીલેયર બ્રિજ (first multilayer bridge of the State) છે. આ બ્રિજ 133.50 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે તૈયાર કરાયો છે.

એકસાથે 2 દિશાને જોડતો બ્રિજ

બ્રિજ સિટીને મળ્યો નવો બ્રિજ - દેશભરમાં બ્રિજ સિટી તરીકે ગણાતા સુરત શહેરમાં વધુ એક બ્રિજનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. આ બ્રિજ રાજ્યનો સૌથી ઊંચો થ્રિ લેયર રેલવેબ્રિજ છે. જોકે, સુરત સિટીમાં ટ્રાફિકની સમસ્યાના નિરાકરણ (Relief from traffic problems in Surat) માટે અત્યાર સુધી 177 બ્રિજનું નિર્માણ થઈ ચૂક્યું છે. જ્યારે રિંગ રોડ ઉપર સારા દરવાજા ખાતે રાજ્યના સૌપ્રથમ (first multilayer bridge of the State) મલ્ટી લેયર અને મલ્ટી ડાયરેકશનથી થ્રિ લેયર રેલવે બ્રિજનું ઉદ્ઘાટન કરાયું છે.

બ્રિજ સિટીને મળ્યો નવો બ્રિજ

ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી. આર. પાટીલે કર્યું ઉદ્ઘાટન

એકસાથે 2 દિશાને જોડતો બ્રિજ - જોકે, રાજ્યમાં સૌપ્રથમ વખત એકસાથે 2થી વધુ દિશાઓને જોડાતા કે, તેથી વધુ વિસ્તારને મળતા રેલવેબ્રિજ છે. આ બ્રિજના કારણે 15 લાખથી વધુ લોકો લાભ લઈ લેશે. તેના કારણે સુરત ટેક્સટાઇલ માર્કેટ વિસ્તારમાં થતી ટ્રાફિકની જટિલ સમસ્યાનું નિરાકરણ (Relief from traffic problems in Surat) થશે.