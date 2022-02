સુરતઃ ઉનપાટિયા મગધુમનગરમાં સુરત મહાનગરપાલિકાની (Surat Municipal Corporation vehicle accident) કચરાની ગાડીએ (In Surat, a child was crushed by a garbage truck) 3 વર્ષના બાળકને અડફેટે લેતા બાળકનું મોત થયું હતું. આ બનાવની જાણ થતા સચીન GIDC પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી.

આ અંગે મળતી માહિતી અનુસાર, સુરતના ઉનપાટિયા મગધુમનગરમાં સોમવારે બપોરે 12 વાગ્યે બાળકો રમી રહ્યા હતા. તે દરમિયાન સુરત મહાનગરપાલિકાની (Surat Municipal Corporation vehicle accident) કચરાની ગાડી (In Surat, a child was crushed by a garbage truck) કચરો લેવા અહીં પહોંચી હતી. જોકે, કારચાલકે ત્રણ વર્ષના બાળકને કચડી નાખ્યો હતો. ત્યારબાદ ડ્રાઈવર ફરાર થઈ ગયો હતો. આ અંગે સચીન GIDC પોલીસે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.

આ અંગે મૃતક બાળક સરફરાઝના પિતાએ જણાવ્યું હતું કે, બાળકની માતાએ મને જાણ કરતા આ ઘટના અંગે મને માહિતી (In Surat, a child was crushed by a garbage truck) મળી હતો. સાથે જ એ જાણવા મળ્યું હતું કે, ડ્રાઈવર નશાની હાલતમાં હતો અને તેને પકડવા સલમાન નામનો વ્યક્તિ ગયો, પરંતુ તે ભાગી ગયો હતો.

જ્યારે મૃતકના કાકા સલમાનભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, બપોરે જ્યારે તેઓ જમી રહ્યા હતા. તે સમયે બુમાબૂમ થતા તેઓ બહાર આવ્યા. ત્યારે જોયું તો ડ્રાઈવર ગાડીમાંથી ઉતરીને ભાગી રહ્યો હતો. એટલે તેઓ તેની પાછળ ગયા, પરંતુ ડ્રાઈવર ભાગી (In Surat, a child was crushed by a garbage truck) ગયો હતો.