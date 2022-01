સુરત : શહેરના પાંડેસરા વિસ્તારમાં આવેલ ભેસ્તાન સચીન જી.આઈ.ડી.સી રોડ ઉપર આવેલ નાયરા કંપનીના પેટ્રોલ પંપ ઉપર ગતરાત્રે અસામાજિક તત્વો દ્વારા પેટ્રોલ ભરાવવા બાબતે કોઈ વાતે બોલાચાલી(Terror caused by anti social elements at petrol pumps) થયા બાદ પેટ્રોલ પંપના કર્મચારીને માર મારી પેટ્રોલ પંપ દીવાસળીથી સળગાવવાનો પ્રયત્ન(Attempt to burn petrol pump in Surat) કર્યો હતો.

સમગ્ર ઘટના CCTV માં થઇ કેદ

લુખા તત્વોનો આંતક પંપ પર લાગેલ CCTV માં કેદ થયો(whole incident was captured on CCTV) હતો. ફૂટેજમાં સ્પષ્ટ પણે જોઈ શકાય છે કે કઈ રીતે આ અસામાજિક તત્વો પેટ્રોલ ભરાવા આવે છે અને કર્મચારી જોડે કોઈ વાતે બોલાચાલી થયા બાદ તમાચો પણ મારવામાં આવે છે, પરંતુ ત્યારબાદ અસામાજિક તત્વો દ્વારા દીવાસળી વડે પેટ્રોલ પંપને આગ લગાડવવાનો પ્રયાસ પણ કરવામાં આવે છે. અન્ય પેટ્રોલ પંપનો કર્મચારી આવી તેમને હાથ જોડી સમજાવીને રવાના કરે છે. આ બાબતે નાયરા પેટ્રોલ પંપના મેનેજર દ્વારા સીસીટીવી ફૂટેજ લઇ પાંડેસરા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. આ બાબતે પાંડેસરા પોલીસે ફરિયાદ લઇ આગળની તપાસ હાથ ધરી છે.

