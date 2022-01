સુરત: વરાછા-કાપોદ્રા બાદ હજીરાના મોરાગામમાં વધુ એક ખાનગી બસમાં અચાનક આગ (Fire in a private bus in Surat) લાગી જતા ભાગદોડ મચી ગઇ હતી. જોતજોતામાં આગે વિકરારરૂપ ધારણ કરતા અડાજણ ફાયર વિભાગ ઘટના ઉપર પહોંચી આગ ઉપર કાબુ મેળવામાં આવ્યો હતો. આ આગમાં કોઈ પ્રકારની જાનહાની થઇ ન હતી.

સુરતમાં વધુ એક બસમાં આગ લાગતા મચી દોડધામ

આગ લાગવાનું કારણ અકબંધ

હજીરા પોલીસ કંટ્રોલરૂમ દ્વારા ફાયર કંટ્રોલરૂમમાં 11:20એ કોલ મળ્યો હતો. એ કોલ અડાજણ ફાયરને મળતા તેમને અડાજણથી ઘટના સ્થળ ઉપર આવતા 30 મિનિટ જેટલો સમય લાગ્યો હતો. તેમણે અહીં પહોંચી આગ ઉપર કાબુ મેળવ્યો હતો. આ બસ રિલાયન્સની છે. કોઈ જાનહાની થઇ ન હતી, બસ ઉભી જ હતી. એમાં આગ લાગી હતી અને આગ લાગવાનું કારણ બહાર આવ્યું નથી.

સુરતમાં વધુ એક બસમાં આગ લાગતા મચી દોડધામ

ખાનગી બસમાં આગ લાગવાની બીજી ઘટના

ઉલ્લેખનીય છે કે, તાજેતરમાં સુરતના જ નાના વરાછા વિસ્તારમાં ખાનગી બસમાં આગ (Fire in a private bus in Surat) લાગતાં મહિલા સહિત ત્રણ લોકો દાઝ્યા હતાં. જેમાં એક મહિલાનું ઘટના સ્થળે જ મોત (A woman died on spot) પણ થયું હતું.

આ પણ વાંચો: Fire In Rajkot: સિટીબસમાં અચાનક આગ ભભૂકી ઉઠી, 20 પ્રવાસીઓ હતાં સવાર

આ પણ વાંચો: સુરતની પ્રાઇવેટ મીલમાં લાગી ભીષણ આગ, 3 લોકો આગમાં હોમાયા