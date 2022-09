સુરત આદિવાસી સમાજના મુખ્ય આગેવાનો મોટી સંખ્યામાં આમ આદમી પાર્ટી સાથે ( Adivasi leaders joins aam aadmi party in Surat ) જોડાયા છે. આપ પાર્ટીએ દાવો કર્યો છે કે આગામી સમયમાં આદિવાસી સમાજના 1 લાખ લોકો આમ આદમી પાર્ટીમાં ( Surat AAP claims one lakh people will join ) જોડાશે. આદિવાસી સમાજના હક માટે અવાજ ઉપાડનાર કુંજન રમેશભાઈ ધોડિયા, આંતરરાષ્ટ્રીય આદિવાસી ફોરમ ( International Adivasi Forum ) ના ભારતના ચીફ એમ્બેસેડર અને મુખ્ય આયોજક જીમ્મીકુમાર રાજેનભાઈ પટેલ ( Jimmykumar Rajenbhai Patel ) સહિતના આદિવાસી સમાજના આગેવાન આમ આદમી પાર્ટી સાથે જોડાયા હતાં. આગામી વિધાનસભા ચૂંટણી દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાતના આદિવાસી મતદારોને આકર્ષવા માટે આ મહત્ત્વની બાબત બનશે.

મનોજ સોરઠીયાનું નિવેદન આમ આદમી પાર્ટીના પ્રદેશ મહામંત્રી મનોજ સોરઠીયા ( State Secretary of Aam Aadmi Party Manoj Sorthia ) એ મીડિયાને સંબોધતા કહ્યું હતું કે ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટીના વધતા પ્રભાવના કારણે ભ્રષ્ટ ભાજપની ઊંઘ હરામ થઈ ગઈ છે. એટલા માટે જ તે લોકો હવે હિંસક રસ્તા અપનાવી રહ્યા છે, વારંવાર આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ અને નેતાઓ પર પહેલા પણ હુમલા થતા હતા અને હજુ પણ થઈ રહ્યા છે. થોડા દિવસ પહેલા મારા પર પણ જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો. પરંતુ હું સચ્ચાઈની અને દેશ બચાવવા માટે લડી રહ્યો છું એટલા માટે ઉપરવાળાની મહેરબાનીથી હું આજે સ્વસ્થ છું. મારા પર ખોટી FIR દાખલ કરવામાં આવી, ગોપાલભાઈ ઉપર પણ એક FIR કરવામાં આવી. આ બધી જ વસ્તુ દર્શાવે છે કે ભાજપના લોકો આમ આદમી પાર્ટીથી કેટલા ડરી રહ્યા છે. આ બધી ઘટનાઓથી આમ આદમી પાર્ટી વધુ મજબૂત બનતી હોય છે અને વધુ મહેનત કરવા માટે પ્રેરિત થતી હોય છે. આજે ગુજરાતની જનતા જાણી ગઈ છે કે ફક્ત આમ આદમી પાર્ટી જ છે જે સાચા અર્થમાં લોકોની સેવા કરવા માટે તત્પર છે અને એટલા માટે જ આજે આખા ગુજરાતના લોકોનો સાથ અને સહકાર આમ આદમી પાર્ટીને મળી રહ્યો છે.

ઇમાનદાર લોકો આમ આદમી પાર્ટીની વિચારધારા સાથે જોડાઈ રહ્યા છે આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતમાં એક સક્ષમ વિકલ્પ રૂપે ઉભરી રહી છે અને ગુજરાત સાથે હવે સમગ્ર દેશના લોકો માની રહ્યા છે કે આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાત માટે એક મજબૂત વિપક્ષ અને વિકલ્પ છે. આમ આદમી પાર્ટીની રાજનીતિ મુદ્દાની રાજનીતિ છે. આમ આદમી પાર્ટી હંમેશા લોકોના પ્રશ્નો ઉઠાવે છે, આમ આદમીના જીવનમાં વધારેથી વધારે રાહત મળે તેવા બધા જ શક્ય પ્રયત્નો કરે છે. આ બધું ગુજરાતની જનતા સમજી રહી છે જાણી રહી છે. એટલે જ આમ આદમી પાર્ટીને અપનાવી રહી છે. ગુજરાતના દરેક વર્ગના, દરેક સમાજના દરેક વ્યવસાયના અને સાથે જ બીજી પાર્ટીના ઈમાનદાર લોકો આમ આદમી પાર્ટીની વિચારધારા સાથે જોડાઈ રહ્યા છે.

ચીફ એમ્બેસેડર અને મુખ્ય આયોજક જોડાયાં આદિવાસી સમાજના હક માટે અવાજ ઉપાડનાર કુંજન રમેશભાઈ ધોડિયા સમગ્ર વિશ્વના આદિવાસીઓ જે અલગ અલગ વહેંચાયેલા છે તેઓ એક ધ્વજ આંતરરાષ્ટ્રીય આદિવાસી એકતા ફ્લેગ નીચે આવે તે માટે કાર્યરત આંતરાષ્ટ્રીય સંસ્થા આંતરરાષ્ટ્રીય આદિવાસી ફોરમના ભારતના ચીફ એમ્બેસેડર અને મુખ્ય આયોજક જીમ્મીકુમાર રાજેનભાઈ પટેલ, મહુવા તાલુકામાં આદિવાસી સમાજમાં જનજાગૃતિ આવે સમાજ હકક અધિકાર માટે લડતા નરેન્દ્રભાઈ કાંતિલાલ ચૌધરી, દક્ષિણ ગુજરાત યુવા હળપતિ સમાજના પ્રમુખ જયદીપકુમાર ચંપકભાઈ રાઠોડ આજે આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાઈ ( Adivasi leaders joins aam aadmi party in Surat ) રહ્યા છે.

300થી વધારે ગામોમાં આદિવાસી જનજાગૃતિ અભિયાન ચલાવે છે કેવડિયાના આંદોલનકારી પ્રફુલભાઈ વસાવાએ તમામ નવા સાથીઓ વિશે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે,કરચેલિયા, મહુવા, સુરતના કુંજન રમેશભાઈ ધોડિયા આદિવાસી સમાજ માટે ઉત્તમ કામગીરી કરે છે. તેઓ છેલ્લા 7 વર્ષથી દક્ષિણ ગુજરાતના 300થી વધારે ગામોમાં આદિવાસી જનજાગૃતિ અભિયાન ચલાવે છે. આ અભિયાન દ્વારા તેમણે આદિવાસીઓને એમના હક અધિકારો બંધારણની 5મી અનુસૂચિ , પેસા એક્ટ , વિવિધ વિનાશકારી પ્રોજેક્ટોની જાણકારી આપી છે. તેમજ આદિવાસીઓ પોતાની સંસ્કૃતિ બોલી, રીતરિવાજ જાળવી રાખે એના માટે પ્રયત્નશીલ બની જાતે જ આદિવાસી વિધિથી લગ્ન કરવાની શરૂઆત કરી છે.

આદિવાસી અધિકારો વિશે જનજાગૃતિ સુરતના જીમ્મીકુમાર રાજેનભાઈ પટેલ વિશ્વ ફલક પર આદિવાસી પ્રતિનિધિત્વ મળે તેના માટે કાર્યરત છે. જીમ્મીભાઇએ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીમાં કોરોના વખતે જ્યારે સરકાર એ લોકોના ખેતર ઉપર કબજો કર્યો હતો. ત્યારે એક મુઠ્ઠી અનાજ, એક રૂપિયો દાન અને એક સિગ્નેચરની મુહિમ ચલાવી હતી અને કેવડિયાના લોકો માટે અનાજ, રાશન માટે કાર્ય કર્યું હતું. ડોસવાળા ખાતે આવનાર ઝીંક સ્મેલ્ટર પ્રોજેકટમાં 99 ગામોને પ્રદૂષણથી બચાવવા લડત ચાલુ કરી હતી. આ દરમિયાન 150 લોકો ઉપર ખોટી FIR કરવા બદલ હાઇકોર્ટમાં ગયા હતાં. પાર તાપી નર્મદા લિંક પરિયોજનાથી સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતના આદિવાસી ગામોને અસર થાય તેથી પ્રોજેક્ટના વિરોધમાં વ્યારા ખાતે રેલી કાઢી હતી. પોતે પર્યાવરણાવાદી અને કાયદાના નિષ્ણાત છે. તેથી UN દ્વારા આપેલ હક અધિકારો તેમજ ભારતના બંધારણમાં આપેલ આદિવાસી અધિકારો વિશે જનજાગૃતિ કરે છે. સાથે સાથે વ્યસનમુક્તિ, વૃક્ષારોપણ અને વૃક્ષ વિતરણ કરી ગ્લોબલ વોર્મિંગ અને ક્લાઈમેટ ચેન્જ જેવી વિશ્વવ્યાપી સમસ્યાઓ માટે લડત પણ ચલાવે છે.

આંદોલન કાર્યક્રમમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે સુરતના મહુવા જિલ્લાના નરેન્દ્રભાઈ કાંતિલાલ ચૌધરી મહુવા તાલુકાના ચૌધરી સમાજના પ્રમુખ છે અને પૂર્વ સમરસ સરપંચ પણ રહી ચુક્યા છે. આદિવાસી સમાજમાં જનજાગૃતિ આવે સમાજ હક અધિકાર મેળવવા માટે આગળ આવે એ હેતુથી વિશ્વ આદિવાસી દિવસની ઉજવણી કરવાની શરૂઆત મહુવાના કાછલ ગામેથી કરી હતી. જે આજે વિશાળ પાયે ઉજવવામાં આવે છે. સામાજિક મુદ્દે જાગૃત રહી સમાજના યુવાનો સાથે તમામ આંદોલન કાર્યક્રમમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે,જનજાગૃતિ અંગેની મિટિંગો તેમજ સમાજ હિત માટે ધરણા આવેદનપત્રની આગેવાની કરે છે.

છેલ્લા 7 વર્ષથી કાર્યરત સુરતના બારડોલીના જયદીપકુમાર ચંપકભાઈ રાઠોડ દક્ષિણ ગુજરાત યુવા હળપતિ સમાજ પ્રમુખના પ્રમુખ છે. તેઓ હળપતિ સમાજ માટે છેલ્લા 7 વર્ષથી કાર્યરત છે. જયદીપકુમાર સમાજને શિક્ષિત અને સંગઠિત કરવા સતત પ્રયત્નશીલ રહે છે. ત્યારબાદ આમ આદમી પાર્ટીના પ્રદેશ મહામંત્રી મનોજ સોરઠીયાએ કુંજન રમેશભાઈ ધોડિયા, જીમ્મીકુમાર રાજેનભાઈ પટેલ, નરેન્દ્રભાઈ કાંતિલાલ ચૌધરી, જયદીપકુમાર ચંપકભાઈ રાઠોડને ટોપી અને ખેસ પહેરાવીને વિધિવત રીતે આમ આદમી પાર્ટીમાં સામેલ ( Adivasi leaders joins aam aadmi party ) કર્યા હતાં.

સમાજના 1 લાખ લોકો આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાશે આ સહુ અરવિંદ કેજરીવાલની ઇમાનદારીથી પ્રેરિત થઈને આપ જોડાયા ( Adivasi leaders joins aam aadmi party in Surat )છે. તેઓનું માનવું છે કે આજે ગુજરાતમાં માત્ર આમ આદમી પાર્ટી છે. જે આદિવાસી સમાજ માટે કંઈક સારું કામ કરવાની ઈચ્છા ધરાવે છે. આગામી સમયમાં આદિવાસી સમાજના 1 લાખ લોકો આમ આદમી પાર્ટીમાં ( Surat AAP claims one lakh people will join ) જોડાશે. આદિવાસી સમાજને આમ આદમી પાર્ટી પર પૂર્ણ વિશ્વાસ છે. આમ આદમી પાર્ટી જનતાના પ્રશ્નો માટે સરકાર સામે અવાજ ઉઠાવી રહી હતી ત્યારથી જ આમ આદમી પાર્ટીની લોકપ્રિયતા દિલ્હી અને પંજાબ પછી ગુજરાતમાં પણ વધી રહી હતી. ગુજરાત માં દરેક વર્ગ અને સમાજના લોકો હવે આમ આદમી પાર્ટીને પ્રાધાન્ય આપી રહ્યા છે. તાજેતરમાં આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય કન્વીનર અને દિલ્હી ના માનનીય મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે વીજળી, શિક્ષા, સ્વાસ્થ્ય, રોજગાર, વેપાર, આદિવાસી સમાજ અને મહિલાઓના મુદ્દે ગેરેંટી રૂપે ગુજરાતને ગેરન્ટી આપી છે તેનાથી ગુજરાતના લોકો ઘણા ખુશ છે.