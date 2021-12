ટ્રેન મારફતે ગાંજાનો જથ્થો લાવી સુરતમાં ઘુસાડવાનો પ્રયાસ

સુરત: ઓડિસા રાજયથી ટ્રેન મારફતે ગાંજાનો જથ્થો લાવી સુરતમાં ઘુસાડવા (smuggling marijuana to Surat via Odisha)નો પ્રયાસ કરતા ઓડિસાવાસી બે મહિલા અને બે પુરુષ પાસેથી પ્રતિબંધિત ગાંજા સાથે સુરત SOGની ટીમે ઝડપી પાડી 3,99,200ની મત્તા કબજે કરી હતી. "નો ડ્રગ્સ ઇન સુરત સીટી" (No drugs in Surat city) અભિયાન અંતર્ગત સુરત SOGના પોલીસકર્મી (surat sog police) પેટ્રોલીંગમાં હતા. તે દરમિયાન મળેલી માહિતી મુજબ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તિરુપતિ હોટલની સામે જાહેર રોડ પરથી ઓડિસા રાજ્યથી સુરત શહેર ખાતે ગાંજાની ડિલિવરી કરવા માટે આવેલા આરોપી 52 વર્ષીય હનુમાન ગોપીનાથ બહેરા, 47 વર્ષીય મહિલા આરોપી અને ગાંજો લેવા આવનાર 19 વર્ષીય મહિલા આરોપી તેમજ 24 વર્ષીય આરોપી કાલીયા ઉર્ફ રામ ગોબિંદા પહાનને ઝડપી પાડી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

આરોપી હનુમાન અને પ્રતિભા પતિ-પત્ની છે.આ ચારેય આરોપી મૂળ ઓડિસાના ગંજામ જિલ્લાના છે. આરોપીઓ આ ગાંજો કોણે આપવા સુરત આવ્યા હતા તે અંગે ની તપાસ પોલીસે શરૂ કરી છે. આરોપી ટ્રેન મારફતે ગાંજો લઈ સુરત (marijuana smuggling by train in surat) આવ્યા હતા. આરોપી પાસેથી ગાંજાનો જથ્થો વજન 39.920 કે.જી જેની અંદાજીત કિંમત 3,99,200, તથા રોકડ 17,500 તેમજ 2 મોબાઈલ ફોન જેની અંદાજિત 10,500 મળી કુલ 4,27,200નો મુદામાલ કબજે કર્યો હતો.

