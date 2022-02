રાજકોટઃ ધારાસભ્ય ગોવિંદ પટેલના લેટર બૉમ્બ બાદ રાજકોટ પોલીસ વિવાદમાં (Rajkot police in controversy) આવી છે. ત્યારે હવે પોલીસ પર ફરી એક વખત આક્ષેપ (Police Terror in Rajkot) થઈ રહ્યા છે. તેવામાં રાજકોટ યુનિવર્સિટી પોલીસે કસ્ટડીમાં આરોપી સાથે ગેરવર્તણૂક કરી હોવાનો આક્ષેપ (Misbehave with accused in police custody in Rajkot) થયો છે.

પોલીસ પર કન્ટ્રોલ રાખવો જરૂરી: એડવોકેટ

કસ્ટડીમાં મારી સાથે ગેરવર્તણૂક થઈઃ આરોપી

આ સમગ્ર મામલે આક્ષેપ કરનારા રાકેશ ધીરુભાઈ પરમારે જણાવ્યું હતું કે, યુનિવર્સિટી પોલીસકર્મીઓએ પ્રોહિબિશનના કેસમાં તેની ધરપકડ કરી હતી. ત્યારબાદ તેને પોલીસ સ્ટેશનમાં પીઆઈ ચેમ્બરમાં લઈ ગયા હતા. ત્યાં અન્ય સજાના આરોપીઓ હતા. તેમની સાથે પોલીસે ગેરવર્તણૂક (Misbehave with accused in police custody in Rajkot) કરી હતી. જોકે, પોલીસના અત્યાચારનો વિરોધ કરતા આરોપીને માર મારવામાં આવ્યો હોવાનો પણ આક્ષેપ (Rajkot police in controversy) કરવામાં આવ્યો છે.

આ મામલે આક્ષેપ કરનારા યુવકના વકીલે સંજય પંડિતે જણાવ્યું હતું કે, યુવક સાથે પોલીસે જે કૃત્ય કર્યું છે. આ મામલે અમે તમામ પૂરાવાઓ સાથે ઉચ્ચકક્ષાએ રજૂઆત કરી છે. જ્યારે અત્યારે પોલીસ તંત્ર વિરુદ્ધ જે દરરોજ નવા ફણગા ફૂટી રહ્યા છે. આ જોઈને લાગે છે કે, હાલની સરકારનો પોલીસ પરથી કન્ટ્રોલ ઊઠી ગયો છે. પોલીસે આરોપીઓ સાથે કાયદાકીય રીતે પૂછપરછ કરવાની હોય છે. આ મામલે યોગ્ય તપાસ થવી (Rajkot police in controversy) જોઈએ.

આરોપી વિરુદ્ધ અગાઉ અનેક ગુનાઓ દાખલ

આ મામલે રાજકોટ યુનિવર્સિટી પોલીસના એક કર્મચારીએ જણાવ્યું હતું કે, આ પ્રકારના આરોપ લગાડનારો યુવક વિસ્તારમાં દારૂનો ધંધો કરે છે અને તેના પર અગાઉ પણ અનેક ગુનાઓ નોંધાઈ ચૂક્યા છે. જ્યારે પોલીસ સ્ટેશનમાં આ યુવક સાથે આવું કઈ પણ કરવામાં આવ્યું નથી. જ્યારે તે માત્ર પાયા વિહોણા આક્ષેપ (Rajkot police in controversy) કરી રહ્યો છે.