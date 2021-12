રાજકોટઃ રાજ્યમાં કોરોનાના નવા વેરિયન્ટ ઓમિક્રોનના કેસ (Omicron Cases in Gujarat) વધી રહ્યા છે. કોરોનાના કેસમાં (Corona cases in Gujarat) પણ ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે. તેવામાં રાજ્ય સરકારે ફરી રાત્રિ કરફ્યૂના સમયમાં (Night curfew in Gujarat) વધારો કર્યો છે. હવે રાજ્યના 8 મહાનગરોમાં રાત્રે 11 વાગ્યાથી સવારે 5 વાગ્યા સુધી કરફ્યૂ છે. ત્યારે રાજકોટમાં ખરેખરમાં રાત્રિ કરફ્યૂનો (Rajkot Night Curfew 2021) અમલ કરવામાં આવી રહ્યો છે કે, કેમ તે અંગે ETV Bharatની ટીમે રિયાલિટી ચેક (ETV Bharat did a reality check) કર્યું હતું, જેમાં સામે આવ્યું હતું કે, લોકો પણ રાત્રિ કરફ્યૂને (Rajkot Night Curfew 2021) લઈને હવે સતર્ક જોવા મળી રહ્યા છે અને 11 વાગ્યા પહેલા પોતાના ઘરે અથવા નિયત સ્થળે પહોંચી જાય છે.

બજારો 11 વાગ્યા બાદ બંધ જોવા મળી

રાજકોટની અલગ અલગ બજારો 11 વાગ્યા પહેલા જ બંધ જોવા મળી હતી. જ્યારે રાજકોટના રેસકોર્સ રિંગ રોડ, કસ્તૂરબા રોડ જ્યાં ખાણીપીણીની બજાર છે. સાથે જ શહેરની મુખ્ય બજારો જેમ કે, ધર્મેન્દ્ર રોડ તેમ જ ગુંદાવાળી વિસ્તાર, પેલેસ રોડ સહિતની સોની બજારો રાતે 11 વાગ્યા પહેલા બંધ જોવા મળી હતી. જોકે, રાજ્ય સરકારના કરફ્યૂના (Night curfew in Gujarat) નિયમનો શહેરમાં ચુસ્તપણે પાલન થાય તે માટે રાજકોટ પોલીસ રાત્રિ (Rajkot Night Curfew 2021) કામગીરીમાં લાગી હતી.

શહેરના મુખ્ય ચોક પર પોલીસ બંદોબસ્ત

રાજકોટ શહેરના અલગ અલગ મુખ્ય ચોક જેવા કે, ત્રિકોણબાગ, કોટેચા ચોક, કેકેવી હોલ, નાના મૌવા સર્કલ, રૈયા ચોકડી, મવડી ચોકડી, ગોંડલ રોડ સહિતના મુખ્ય ચોક પર ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત જોવા મળ્યો હતો. જ્યારે આ વિસ્તારમાંથી રાત્રિના 11 વાગ્યા બાદ નીકળતા લોકોની પોલીસ પૂછપરછ કરી રહી છે. આ સાથે જ કયા કારણોસર બહાર નીકળ્યા છે અને તેમના વાહનના નંબર પણ નોંધવામાં આવી રહ્યા છે. જ્યારે શહેરીજનો પણ કરફ્યૂનું (Rajkot Night Curfew 2021) પાલન કરતા હોય તેવો માહોલ શહેરમાં રાત્રિના 11 વાગ્યા બાદ જોવા મળ્યો હતો.