રાજ્યમાં સૌપ્રથમ ઓમિક્રોન વાયરસનો કેસ જામનગર ખાતે નોંધાયો

સાંસદ રામ મોકરિયાએ આજે સિવિલ હોસ્પિટલની મુલાકાત લિધી

રાજકોટ એરપોર્ટ પર મુસાફરોનું યોગ્ય રીતે ચેકિંગ કરવામાં આવતું નથી

રાજકોટ: રાજ્યસભાના સાંસદ રામ મોકરિયાએ(MP Ram Mokria) આજે સિવિલ હોસ્પિટલની મુલાકાત લિધી હતી. સર્કિટ હાઉસ ખાતે મહાનગરપાલિકાના કમિશ્નર, કલેકટર તેમજ સિવિલ હોસ્પિટલના ડોક્ટર સાથે એક બેઠકનું આયોજન કર્યું હતું. બેઠકમાં ખાસ ઓમિક્રોન વાયરસ અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી(Meeting in Rajkot on Omicron virus) હતી. રામ મોકરિયાએ જણાવ્યું હતું કે, રાજકોટ એરપોર્ટ પર મુસાફરોનું યોગ્ય રીતે ચેકિંગ કરવામાં આવતું(Omicron is not checked at Rajkot airport) નથી. ચેકિંગ બાબતે તેમને કલેકટરને સૂચના પણ આપી છે.

બે વખત ટેસ્ટિંગ કરવાની જરૂર રહેતી નથી: કલેકટર

કલેકટર અરુણ મહેશ બાબુએ જણાવ્યું હતું કે, વિશ્વના અન્ય દેશોમાંથી ભારતમાં આવતા મુસાફરોનું મુંબઈ અને દિલ્હી ખાતે સઘન ચેકિંગ કરવામાં આવે છે. રાજકોટ એરપોર્ટ પર આવેલા મુસાફરોનું ચેકિંગ દિલ્હી અથવા મુંબઈ ખાતે થઈ ગયું હોય છે માટે બે વખત ટેસ્ટિંગ કરવાની જરૂર રહેતી નથી તેમ છતાં સાંસદ દ્વારા કહેવામાં આવેલી વાતને અમે ચોક્કસ ગંભીર રીતે લેશું.

