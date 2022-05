રાજકોટઃ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આટકોટ ખાતે આવેલી હોસ્પિટલનું (PM Modi to inaugurate Multi Specialist Hospital) લોકાર્પણ કરશે. જોકે, આ લોકાર્પણ પહેલા સોશિયલ મીડિયા પર યુદ્ધ (Controversy over Atkot Hospital invitation card) જામ્યું હતું અને યુદ્ધનું કારણ છે આમંત્રણ પત્રિકા. કારણ કે, આમંત્રણ પત્રિકામાંથી ખોડલધામ ટ્રસ્ટનું નામ જ ગાયબ છે. લોકાર્પણ પહેલા ખોડલધામનું નામ ન (Khodaldham Trust is not invited for Inauguration Program) આવતા લેઉવા પટેલ સમાજના યુવા વર્ગમાં ભારે કચવાટ ફેલાયો હતો. ત્યારે શું છે હકીકત અને આ બાબતે શું કહ્યું ગુજરાત પ્રદેશના ઉપાધ્યક્ષ ભરત બોઘરાએ તે જોઈએ.

PM મોદી કરશે ઉદ્ઘાટન

PM મોદી કરશે ઉદ્ઘાટન - આટકોટમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે મલ્ટિ સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલનું લોકાર્પણ (PM Modi to inaugurate Multi Specialist Hospital) થશે. આ કાર્યક્રમની તડામાર તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. ત્યારે કાર્યક્રમના આમંત્રણ કાર્ડમાં ઊંઝા ઉમિયાધામને સમાવવામાં આવ્યું છે. જ્યારે ખોડલધામને બાકાત (Khodaldham Trust is not invited for Inauguration Program) રખાતા આ મુદ્દે ભારે વિવાદ શરૂ થયો હતો. જોકે, જસદણના પૂર્વ ધારાસભ્ય ભરત બોઘરાએ (Gujarat Pradesh Vice President Bharat Boghra) વીડિયો મારફતે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે, વડાપ્રધાનના આટકોટના કાર્યક્રમની હવે નવી આમંત્રણ પત્રિકા છપાવાશે, જેમાં ખોડલધામનું નામ અને લોગો છપાવાશે. તેમ જ નરેશ પટેલને રૂબરૂ જઈને આમંત્રણ અપાશે.

વિવાદ વધુ વકરે તે પહેલાં બોઘરાએ કરી સ્પષ્ટતા - પટેલ સેવા સમાજ સંચાલિત કે. ડી. પરવાડિયા મલ્ટિ સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ આટકોટનું વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે લોકાર્પણ (PM Modi to inaugurate Multi Specialist Hospital) થશે. ત્યારે ગુજરાત પ્રદેશના ઉપાધ્યક્ષ ભરત બોઘરાની (Gujarat Pradesh Vice President Bharat Boghra) દેખરેખ હેઠળ થઈ રહેલા આ કાર્યક્રમમાં સૌરાષ્ટ્રભરમાંથી લોકો ઊમટશે. આ કાર્યક્રમની આમંત્રણ પત્રિકામાં ઊંઝા, ઉમિયાધામનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે ખોડલધામનો આમંત્રણ પત્રિકામાં (Khodaldham Trust is not invited for Inauguration Program) ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નહતો. આથી લેઉવા પટેલ સમાજના યુવા વર્ગમાં ભારે કચવાટ ફેલાયો હતો. જોકે, વિવાદ વધુ વકરે આ પહેલાં બોઘરાએ વીડિયો મારફત સ્પષ્ટતા કરી હતી કે, નવી પત્રિકામાં ખોડલધામનો પણ સમાવેશ કરાશે.