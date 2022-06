રાજકોટઃ સહકારી ડેરીના દૂધ ઉત્પાદકોની આવકમાં હવે ફરી એક વાર વધારો (Good news for Rajkot milk producers) થશે. કારણ કે, રાજકોટ દૂધ સંઘના નિયામક મંડળ (Board of Directors of Rajkot Dudh Sangh) 1 જૂનથી દૂધ મંડળીઓને કિલોફેટે 10 રૂપિયા ભાવવધારો આપશે. આથી હવે દૂધ મંડળીઓને કિલોફેટે 730 રૂપિયા ચૂકવવામાં આવશે. પશુ આહારના ભાવ અને મોંઘવારીને ધ્યાને લઈને ડેરીના ચેરમેન ગોરધન ધામેલિયાએ દૂધના ફેટમાં ભાવવધારો (Board of Directors of Rajkot Dudh Sangh) કર્યો છે. જાણો આ અહેવાલમાં.

કિલોફેટે દૂધ ઉત્પાદકોને થશે ફાયદો - અગાઉ રાજકોટ ડેરીએ કિલો ફેટે 10 રૂપિયાનો વધારો કર્યો હતો. આથી જૂનો ભાવ 720 હતો, જે હવે વધીને 730 રૂપિયા કરવામાં આવશે. રાજકોટ જિલ્લામાં 50,000 દૂધ ઉત્પાદકોને આ ભાવવધારાથી સીધો ફાયદો (Board of Directors of Rajkot Dudh Sangh) થશે.

દૂધ ઉત્પાદનને મળશે વેગ - છેલ્લા 17 દિવસમાં ત્રીજી વખત ભાવવધારો કરવાનો નિર્ણય કરવામાં (Good news for Rajkot milk producers) આવ્યો છે. દૂધ મંડળીઓને હાલ પ્રતિકિલો ફેટે 720 રૂપિયા ચૂકવવામાં આવે છે. તેમાં પણ હવે 10 રૂપિયાનો વધારો કરાતા હવે 730 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે. ગયા વર્ષે આ સમયગાળામાં પ્રતિકિલો ફેટનો ભાવ 660 રૂપિયા હતો. તો આ ભાવવધારાથી દૂધ ઉત્પાદકોને ફાયદો થશે. તેમ જ ભાવ વધારાથી દૂધ ઉત્પાદનને વેગ મળશે.