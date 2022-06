રાજકોટઃ વિમાનમાં પ્રવાસ કરતા શહેરના પ્રવાસીઓ માટે સારા સમાચાર (Good news for Rajkot tourists) આવ્યા છે. કારણ કે, આગામી 15 જૂનથી પ્રથમ વખત ચેન્નઈ માટેની ફ્લાઈટ ઉડાન (Flight from Rajkot to Chennai) ભરશે. ત્યારે તાજેતરમાં એક એરલાઈન્સ દ્વારા તેનો નવો શિડયુલ જાહેર કરાયો હતો, જેમાં ઈન્ડિગો એરલાઈન્સ દ્વારા 15 અને 18 જૂન એમ 2 દિવસ તેની માટેની ફલાઇટ ઉડાન ભરશે.

બંને દિવસ આવનારું એરક્રાફ્ટ ચેન્નઈ એરપોર્ટનું છે - નોંધનીય છે કે, આગામી 17 જૂને રાજકોટના જામનગર રોડ પર ખંઢેરીમાં આવેલા સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશન (SCA) સ્ટેડિયમમાં (Saurashtra Cricket Association Stadium) ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ટી20 મેચ રમાવાની છે. એટલે આ બંને દિવસ આવનારું એરક્રાફ્ટ ચેન્નઈ એરપોર્ટનું છે અને આ ફ્લાઈટમાં ભારતીય ટીમ સાથે સાઉથ આફ્રિકાની ટીમના પ્લેયર્સ રાજકોટ આવી રહ્યા છે.

બંને દેશની ક્રિકેટ ટીમ આવશે રાજકોટ - આ અંગે BCCIએ ક્રિકેટર્સ માટે ઈન્ડિગો એરલાઈન્સનું ચાર્ટર્ડ બૂક (Indigo Airlines Chartered Book) કરાવ્યું છે. ત્યારે આ વિશેષ એરક્રાફ્ટમાં વિશાખાપટ્ટનમથી ભારત અને સાઉથ આફ્રિકાની ટીમના બધા ખેલાડીઓ 15 જૂને રાજકોટ ખાતે આવી પહોંચશે. ત્યારબાદ આ પ્લેન પ્રવાસીઓને લઈને ચેન્નઈ ઉડાન ભરશે. જ્યારે 18 જૂને ખેલાડીઓને લેવા માટે આવનારું આ પ્લેન ચેન્નઈથી રાજકોટ માટેના પેસેન્જર્સને લઈને લેન્ડ થશે, જેમાં બંને દેશની ટીમને લઈને ઉડાન ભરશે.

પ્રથમ વખત ચાર્ટર્ડ પ્લેનને પેસેન્જર્સમાં ડાયવર્ટ કરાયું - એરલાઈન્સના સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, ટૂંક સમયમાં રાજકોટના નવા પાર્કીંગ શરૂ (New Parking at Rajkot Airport) થશે. ત્યારે કંપની દ્વારા ચેન્નઈ માટેનો ટ્રાફિક છે. તેનો સરવે પણ થઈ રહ્યો છે. જ્યારે નવા પાર્કિંગ શરૂ થતા ઈન્ડિગો દ્વારા કોલકત્તા, ચેન્નઈ, જયપુર અને બેંગ્લોર માટેની નવી ફ્લાઈટ શરૂ (Flight from Rajkot to Chennai) કરવાની તૈયારીમાં છે. તેમાં નવા પાર્કિંગને લઈને કંપની નવા ઈક્વિપમેન્ટ સહિતની પ્રક્રિયા કરી રહ્યું છે. ત્યારે અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, એરલાઈન્સ કંપની પ્રથમ વખત ચાર્ટર્ડ પ્લેનને પેસેન્જર્સમાં ડાયવર્ટ કરી રહ્યું છે.