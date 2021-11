રાજકોટ જિલ્લાના ખેડૂતોએ ફટાકડા ફોડીને કરી ઉજવણી

ખેડૂતોએ મોદી સરકારનો માન્યો આભાર

ખેડૂતોની MSPમાં કાયદો બનાવવાની માંગણી

રાજકોટઃ વડાપ્રધાન મોદી દ્વારા આજે કૃષિ કાયદો રદ કરવાની જાહેરાત (pm modi announces withdrawal of three new agricultural laws)કરવામાં આવી છે. જેને લઇને રાજકોટ જિલ્લાના ખેડૂતોએ (Farmers of Rajkot) ફટાકડા ફોડીને આ કૃષિ કાયદાના રદ થયાની ઉજવણી (Farmers of Rajkot celebrated by setting off firecracker) કરી હતી. જ્યારે છેલ્લા એક વર્ષ કરતા વધુ સમયથી દેશભરના ખેડૂતો આ કૃષિ કાયદાનો વિરોધ કરી રહ્યા છે. એવામાં આજે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કૃષિ કાયદાને રદ કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જેને લઇને ખેડૂતોએ પણ કેન્દ્ર સરકારનો આભાર માન્યો (farmers thanked the central government) હતો. કૃષિ કાયદો રદ થવાના કારણે હવે છેલ્લે એક વર્ષ કરતા વધુ સમયથી ચાલી રહેલું ખેડૂત આંદોલન પણ બંધ થશે. કૃષિ કાયદો રદ કરવાને લઈને ખેડૂતોમાં પણ ઉત્સાહનો માહોલ છવાયો છે.

કૃષિ કાયદો રદ થતા રાજકોટ જિલ્લાના ખેડૂતોએ ફટાકડા ફોડી કરી ઉજવણી

MSPમાં સરકાર કાયદો લાવે તેવી માંગ

કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કૃષિ કાયદો પાછો ખેંચવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જેને લઇને રાજકોટ જિલ્લાના ખેડૂત દિલીપ સખીયાએ જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્ર સરકારે જે કૃષિ કાયદો રદ કર્યો છે. તેને લઈને અમે સરકારનો આભાર માનીએ છીએ પરંતુ સરકાર દ્વારા MSPનો કાયદો બનાવવામાં આવે તેવી અમે છેલ્લા ઘણા સમયથી માંગ કરી રહ્યાં છીએ. જ્યારે અમારી સાથે દેશના મોટાભાગના ખેડૂતો પણ MSPમાં કાયદો બનાવવાની માંગણી કરી રહ્યા છે. જો સરકાર દ્વારા ખેડૂતોને પોતાના પાકના યોગ્ય ભાવ આપવામાં આવશે તો ખેડૂતો દેશમાં આપઘાત કરતાં અટકશે અને ખરેખર દેશના ખેડૂતો સમૃદ્ધ બનશે.

ભારત ખેતી પ્રધાન દેશ: ખેડૂત

ભારત દેશ એ કૃષિપ્રધાન દેશ છે. જ્યારે દેશની 70 ટકા અર્થવ્યવસ્થા કૃષિ પર આધારિત છે. જેને લઈને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કૃષિ કાયદો લાવવામાં આવ્યો ત્યાંરથી જ મોટાભાગના ખેડૂતો દ્વારા તેનો વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે. છેલ્લા એક વર્ષ કરતા વધુ સમયથી દેશમાં કૃષિ કાયદાના વિરોધ માટે ખેડૂતો દ્વારા વિવિધ આંદોલન ચલાવવામાં આવી રહ્યાંછે અને ઘણા ખેડૂતોની અટકાયત પણ કરાઈ છે. જ્યારે કેટલાક ખેડૂતોએ આ કાયદાના વિરોધમાં આપઘાત પણ કર્યો છે. જેને લઈને આજે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા અચાનક કૃષિ કાયદો પાછો ખેંચવાની જાહેરાત કરવામાં આવતાં ખેડૂતોમાં ખુશી જોવા મળી રહી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે આવનાર દિવસોમાં કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા આ અંગે વધુ કાર્યવાહી કરવામાં આવનાર છે.