રાજકોટ જેતપુર શહેરના દેરડી રોડ પર આવેલા આવાસ પાસેના પાણીના ખાડામાં ન્હાવા પડેલા અંદાજે 10 વર્ષના બાળકનું પાણીમાં ડૂબી જવાથી મૃત્યુ થયું હોવાનું સામે આવ્યું છે. જેમાં પાણીના ખાડામાં ન્હાવા પડેલા બાળક ડૂબી (Child death in Jetpur) જતા તેમનું મૃત્યુ થયું હોવાનું સામે આવતા પરિવારમાં બાળકના મૃત્યુને લઈને દુ:ખનું આભ ફાટ્યું હોય તેવું સામે આવ્યું છે.

મજાક મસ્તીમાં આ ઘટના ચોમાસા દરમિયાન નાના-મોટા તળાવો, ખાડાઓ (child death in Gujarat) ભરેલા હોઈ છે. જેમાં આસપાસના વિસ્તારના બાળકો મજાક મસ્તી કરવા માટે અને ન્હાવા માટે જતા હોઈ છે, ત્યારે આ પાણીમાં ન્હાવાની અને મજાક મસ્તી કરવાની બાબત ક્યારેક તેમના માટે ગંભીર સાબિત થતી હોય છે. જેમાં જેતપુરમાં આવી એક ઘટનાને લઈને એક દસ વર્ષના બાળકનું મૃત્યુ થયું (Death bathing water at Jetupar) હોવાનું સામે આવ્યું છે.

પાણીના ખાડામાં ન્હાવા ગયેલા 10 વર્ષના બાળકનું ડૂબી જવાથી મૃત્યુ

આ પણ વાંચો ઘોર બેદરકારી, દરિયામાં કરંટ દેખાયો છતાં સહેલાણીઓ જઈ રહ્યા છે ન્હાવા

બાળકના પિતા પણ હયાન નહી મળતી માહિતી મુજબ મૃતક (water death drowning in gujarat) બાળકનું નામ કિશન ગોવિંદભાઈ નાયર છે જેની ઉંમર અંદાજે 10 વર્ષની છે. તેઓ ત્રણ ભાઈ બહેન છે. જેમાં મૃત કિશનથી મોટો એક ભાઈ છે. જે થોડો મંદ બુદ્ધિનો છે અને તેમને એક બહેન પણ છે. આ મૃત બાળકના પિતા પણ હાલ હયાત નથી તેવી પણ વિગતો સામે આવી છે. જેથી આ કિશન નામના બાળકનું મૃત્યુ થતા બાળકની માતાના કરુણ રૂદનના પણ દ્રશ્યો જોવા મળ્યા છે.

આ પણ વાંચો Death By Drowning In Valsad: વલસાડના કુંડી ગામમાં તળાવમાં ન્હાવા પડેલા 2 બાળકોના મોત

આ પણ વાંચો આ ઘટના અંગેની જાણ થતાં બનાવ સ્થળ પર પોલીસ તેમજ મેડિકલની ટીમ દોડી આવી હતી. મૃતક બાળકના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો છે. ત્યારે બાળકોની પાણીમાં ન્હાવાની અને મજાક મસ્તી કરવાની આ પ્રકારની રમતો અને બેદરકારીઓ સામે આવે છે, ત્યારે બાળકોના માતા-પિતાઓએ પણ બાળકોને આવી બેદરકારી ના કરવા અને મજાક મસ્તીઓના લઈને પણ ધ્યાન દોરવું જોઈએ. Death river bathing in Gujarat, death child Bathing pit hole in Jetpur, child drowned water in jetpur