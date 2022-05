રાજકોટ- જેતપુર પંથકના એક ગામમાં વાડીમાં રહી મજૂરી કરતી મૂળ મધ્‍યપ્રદેશની એક 21 વર્ષની યુવતી રાજકોટની પીડીયુ હોસ્‍પિટલના (PDU Hospital in Rajkot)ગાયનેક વિભાગમાં દાખલ થઇ હતી. અહીં તેણે દીકરીને જન્‍મ (Madhya pradesh unmarried women gave birth to a child in Rajkot ) આપ્‍યો છે. તેના લગ્ન થયા ન હોવાથી કુંવારી માતા (Child born by unmarried girl in Rajkot) બનતાં તબીબે પોલીસ કેસ જાહેર કરતાં હોસ્‍પિટલ ચોકીના સ્‍ટાફે જેતપુર તાલુકા પોલીસને જાણ કરી હતી. જેને પગલે જેતપુર પોલીસ રાજકોટ દોડી આવી હતી અને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

આ પણ વાંચોઃ માત્ર 5 વર્ષની ઉંમરે કેવી રીતે બની આ દિકરી માતા, આજે પણ તે રહસ્ય જ રહ્યું

ઘટના વિશે -પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું હતું કે યુવતીને પ્રેમી ભગાડી ગયો હતો પણ લગ્ન કર્યા નહોતા.જેતપુરના એક ગામમાં માતા-પિતા સાથે ખેતમજૂરી કરતી 21 વર્ષની યુવતી મધ્યપ્રદેશથી ( Madhya pradesh unmarried women gave birth to a child in Rajkot ) પોતાના પ્રેમીની માતા સાથે જેતપુર તરફ આવી રહી હતી. ત્‍યારે રાજકોટ પહોંચતા બસમાં હતી ત્‍યારે પેટમાં દુઃખાવો ઉપડતાં તેને સિવિલ હોસ્‍પિટલમાં (PDU Hospital in Rajkot )ખસેડાઇ હતી. અહીં ગાયનેક વિભાગમાં તપાસ થતાં તેના પેટમાં પુરા માસનો ગર્ભ હોવાનું ખુલ્‍યું હતુ઼. દરમિયાન તેણીએ દીકરીને જન્‍મ (Child born by unmarried girl in Rajkot)આપ્‍યો હતો. લગ્ન થયા ન હોવાથી તબીબે હોસ્પિટલ ચોકીમાં જાણ કરી હતી. બાદમાં હોસ્પિટલ ચોકીના સ્ટાફે જેતપુર પોલીસને જાણ કરી હતી.

આ પણ વાંચોઃ કેટલાક મૌલવીએ સગીરનો ધર્મ બદલી 2 છોકરાની માતા સાથે લગ્ન પણ કરાવ્યા, વીડિયો સામે આવતાં હોબાળો

યુવતીના પ્રેમીએ કર્યો સ્વીકાર- આ યુવતીને મૂળ મધ્યપ્રદેશનો અને હાલ જેતપુર પંથકમાં રહેતો યુવક અગાઉ ભગાડી લાવ્‍યો હતો. જોકે લગ્ન કરવાના બાકી રહી ગયા હતાં. બાળક પોતાનું જ હોવાનું તેણે પોલીસ સમક્ષ કબૂલ્યું હતું. હાલ જેતપુર પોલીસે આ અંગે યુવતી, તેના પરિવારજનોની પૂછપરછ હાથ ધરી છે. તેમજ પ્રેમીનું પણ નિવેદન નોંધ્યું હતું. જેમાં પ્રેમીએ પોતાનું બાળક (Child born by unmarried girl in Rajkot)હોવાનું કબૂલ્યું છે.

પરિવાર કરાવશે લગ્ન - આ યુવતીને પરપ્રાંતીય યુવાન સાથે પ્રેમસંબંધ બંધાયો હતો. યુવક સાથે પ્રેમ થઈ જતા યુવતી છેલ્લા બે માસથી પ્રેમી સાથે જ રહેતી હોય તેને ગર્ભ રહી ગયો હતો. રાજકોટમાં તેને પ્રસૂતિની પીડા ઉપડતા ઝનાના હોસ્પિટલમાં ખસેડાઇ હતી. અહીં યુવતીએ પુત્રીને જન્મ (Child born by unmarried girl in Rajkot) આપતા અને તે કુંવારી માતા બનતા ઝનાના હોસ્પિટલના તબીબે રીટ્રોગેટ એમ.એલ.સી. જાહેર કરતા પોલીસ હરકતમાં આવી ગઈ હતી. યુવતીના પિતાએ જણાવ્યું હતું કે પોતાની પુત્રી પાડોશમાં જમીન વાવતા યુવક સાથે જ રહેતી હોય અને હવે તેને પુત્રીને જન્મ આપતા તેઓ યુવક સાથે વિધિવત લગ્ન કરાવી આપશે તેવું જણાવ્યું હતું.