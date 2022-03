રાજકોટ: શહેરની કરણસિંહજી હાઈસ્કૂલ નજીક આવેલ નોવા હોટેલમાંથી એક યુવતીનો મૃતદેહ મળ્યો (Young Woman deadbody found at Nova Hotel in Rajkot) હતો. જ્યારે રૂમમાં તેની સાથે રહેલા યુવકે એસિડ પીને આત્મહત્યાનો પ્રયાસ (Attempt to Suicide in Rajkot) કર્યો હતો. ત્યારબાદ યુવકે પોતાના સ્વજનોને ફોન કરતા તેઓ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે આવ્યા હતા અને તેમણે યુવકને હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યો હતો.

નોવા હોટેલના રૂમ નંબર 301માં એક યુવતીની હત્યા કરાયેલી હાલતમાં મૃતદેહ (Young Woman deadbody found at Nova Hotel in Rajkot) મળ્યો હતો. જ્યારે હોટેલના રૂમમાં એક યુવક એસિડ પીધેલી હાલતમાં મળ્યો હતો. યુવકના પરિવારજનો તેને હોસ્પિટલ લઈ ગયા (Attempt to Suicide in Rajkot) હતા. જોકે પોલીસને પ્રાથમિક અનુમાન છે કે, રૂમમાં યુવકે જ યુવતીની હત્યા કરી હોય શકે છે અને ત્યારબાદ પોતે પણ એસિડ પીને આત્મહત્યાનો પ્રયાસ (Attempt to Suicide in Rajkot) કર્યો હશે. જ્યારે રાજકોટમાં આ પ્રકારની ઘટના સામે આવતા હાહાકાર મચી જવા પામ્યો છે.

રાજકોટની હોટેલમાં મળી આવેલા યુવતીના મૃતદેહ મામલે પોલીસે તપાસ કરતા સામે આવ્યું છે કે, યુવતી મૂળ જામનગરની છે. તેમ જ તેનું નામ ધ્રુવા જોષી છે. જ્યારે એસિડ પીનારો યુવક કચ્છનો છે. તેનું નામ જેમિશ દેવાયકા છે. હાલ સમગ્ર મામલે રાજકોટ એ ડિવિઝન પોલીસ વધુ તપાસ કરી રહી છે. જ્યારે ઘટનામાં યુવતીને ગળેટૂંપો આપીને યુવકે મોતને ઘાટ ઉતારી હોવાનું પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવી રહ્યું છે. મામળવ પોલીસ દ્વારા FSLની પણ મદદ લેવામાં આવી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ઘટનાસ્થળેથી પોલીસને કેટલાક મહત્વના પુરાવા પણ હાથ લાગ્યા છે.