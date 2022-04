જૂનાગઢઃ શહેરના મરચા બજારમાં સૂકા મરચાના ભાવ ઐતિહાસિક સ્તરે પહોંચી ગયા (Dried Red Chilli Prices hike in Junagadh) છે. ગયા વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે સુકા લાલ મરચાનો ભાવ 150થી 200 રૂપિયા ઉછળ્યો (Red Chilli Price Hike) છે.

જૂનાગઢની બજારમાં ખરીદીનો શુષ્ક માહોલ

જૂનાગઢની બજારમાં ખરીદીનો શુષ્ક માહોલ - ગયા વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે બજારભાવમાં જોવા મળેલી ઐતિહાસિક તેજીના કારણે મરચા બજારમાં ખરીદીનો માહોલ પણ શુષ્ક (Dried Red Chilli Prices hike in Junagadh) જોવા મળી રહ્યો છે. હાલ સુકા મસાલા ખરીદવાની સિઝન બિલકુલ ચાલી (Crisis in Junagadh Chilli Market) રહી છે. આવા સમયે મરચાં બજારમાં ખરીદીનો અભાવ વધેલા મરચાંના ભાવને કારણે હોઈ શકે છે. આ વર્ષે મરચાના ભાવમાં ખૂબ મોટો વધારો નોંધાયો છે જેને કારણે પણ ગ્રાહકોની ખરીદી શકતી ઘટી રહી છે જેને કારણે પણ મરચા બજારમાં વર્તમાન સમયે ગ્રાહકોની ચહલપહલ (Red Chilli Price Hike) બિલકુલ જોવા મળતી નથી.

મરચાના બજારમાં મંદી જેવો માહોલ

પ્રતિકિલો મરચાના ભાવમાં 150થી 200 સુધીનો થયો વધારો - ગયા વર્ષે સારામાં સારું અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત મરચું 200 રૂપિયા પ્રતિકિલોના બજારભાવે મળી (Dried Red Chilli Prices hike in Junagadh) રહ્યું હતું, પરંતુ આ વર્ષે વિપરિત વાતાવરણ અને મરચાંના પાકમાં આવેલા રોગ જીવાતને કારણે મરચાંનો 50 ટકા કરતા વધુ પાક નિષ્ફળ ગયો છે, જેની અસર ઉત્પાદન પર પણ જોવા મળી રહી છે. ઉત્પાદન ઓછું થવાને કારણે બજારમાં માલની અછત (Crisis in Junagadh Chilli Market) સર્જાતાં સૂકા લાલ મરચાના ભાવોમાં ઐતિહાસિક વધારો જોવા (Dried Red Chilli Prices hike in Junagadh) મળી રહ્યો છે.

દરેક મરચાના ભાવ આસમાને

આ પણ વાંચો- Fertilizer price hike 2022 : ખેડૂતોની આવક તો બમણી ન થઈ પણ ખર્ચ ત્રણ ગણાં થઈ ગયા, ખાતરના ભાવ વધારા સામે ભારે રોષ

કાશ્મીરી ઘોલર, લવિંગિયા અને રેશમ પટ્ટો મરચાંમાં ભાવવધારો - કાશ્મીરી લાલ મરચું જે ગયા વર્ષે 300 રૂપિયા પ્રતિકિલોના ભાવે મળી (Dried Red Chilli Prices hike in Junagadh) રહ્યું હતું. તે આ વર્ષે ઊંચામાં 500 રૂપિયા અને નીચામાં 450 રૂપિયાના ભાવે મળી રહ્યું છે. બીજી તરફ દેશી કાશ્મીરી મરચાં ભાવોમાં પણ પ્રતિકિલોએ 150 રૂપિયાનો વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. ગયા વર્ષે 150થી 200 ના ભાવે વહેંચાયેલ મરચું આ વર્ષે 250 થી 300 ના ભાવે વેચાઇ રહ્યું છે.

પ્રતિકિલો મરચાના ભાવમાં 150થી 200 સુધીનો થયો વધારો

આ પણ વાંચો- Price hike in Surati Kites : કાચા માલની અછત અને લેબર ચાર્જમાં વધારાથી પતંગરસિયાઓને મોંઘા પડશે પતંગો

દરેક મરચાના ભાવ આસમાને - આ સિવાય રેશમ પટ્ટોના ભાવમાં પણ 100 રૂપિયાનો વધારો જોવા મળી (Red Chilli Price Hike) રહ્યો છે. રેશમ પટ્ટી મરચાનો ભાવ 280થી 300 રૂપિયા સુધી જોવા મળી રહ્યો છે. તો લવિંગિયાં મરચાંના ભાવોમાં પણ 100 રૂપિયાનો વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. આ સિવાય ગયા વર્ષે 150 રૂપિયાની આસપાસ વેચાયેલું લવિંગયુ મરચું આ વર્ષે 250 રૂપિયાની આસપાસ વેચાઈ રહ્યું છે. તેની સાથે સિંગલ પટ્ટી રેશમ પટ્ટો મરચું પણ 250 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના ભાવે વેચાઇ રહ્યું છે.