જૂનાગઢ પીએમ નરેન્દ્ર મોદી 19 તારીખે બપોર બાદ જૂનાગઢની મુલાકાતે ( PM Modi Junagadh Visit on 19 October ) આવી રહ્યા છે. ત્યારે તેમની આ મુલાકાત દરમિયાન જૂનાગઢ ગીર સોમનાથ અને પોરબંદર જિલ્લાની વિવિધ પાણી પુરવઠા ભૂગર્ભ ગટર અને બંદરના વિસ્તૃતિકરણ યોજનાનું ખાતમુહૂર્ત અને તમામ યોજનાની જાહેરાત જૂનાગઢ ખાતેથી કરવામાં આવશે.

3 જિલ્લાની વિકાસલક્ષી યોજના આગામી 19 તારીખે બપોર બાદ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ( PM Modi Junagadh Visit on 19 October ) જૂનાગઢ ખાતે ચૂંટણી સભામાં આવી રહ્યા છે. સભા દરમિયાન જૂનાગઢ ગીર સોમનાથ અને પોરબંદર જિલ્લાની ભૂગર્ભ ગટર પાણી પુરવઠા અને બંદરોના વિસ્તૃતિકરણની યોજનાઓ ( Announcement of plans for expansion of ports ) ની જાહેરાત થનારી છે. જૂનાગઢની ભૂમિ પરથી ત્રણેય જિલ્લાને સાંકળતી યોજનાની જાહેરાત અને તેનું ખાતમુહૂર્ત વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આગામી બુધવારે કરશે. આજથી 10 વર્ષ પૂર્વે જૂનાગઢ ગીર સોમનાથ અને પોરબંદર એક જિલ્લા તરીકે ઓળખાતો હતો, ત્યારે સોરઠની ધરતી પરથી વડાપ્રધાન મોદી દ્વારા વિકાસલક્ષી યોજનાની જાહેરાત સોમનાથ પોરબંદર અને જૂનાગઢ માટે થવા જઈ રહી છે.

જાહેર થનારી યોજનાની વિગતો જૂનાગઢ જિલ્લાના મેંદરડા નજીક જૂથ પાણી પુરવઠા યોજના ભાગ 2 નું 79 80 કરોડના ખર્ચ નિર્માણ થવા જઈ રહ્યું છે જેનું ખાતમુહૂર્ત પણ પીએમ મોદી કરશે. વધુમાં વંથલી જૂથ સુધારણા પાણી પુરવઠા યોજના કે જેને 38.20 કરોડના ખર્ચ બનાવવામાં આવશે તેની સાથે નાબાર્ડની યોજના હેઠળ બિયારણ ખાતર અને કૃષિ પેદાશોના સંગ્રહ કરતા ગોડાઉન બનાવવાની રૂપિયા 32 કરોડની આસપાસની યોજનાનું ખાતમુહૂર્ત થશે. તો બીજી તરફ પોરબંદર જિલ્લાની જી એમ ઈ આર એસ મેડિકલ કોલેજ કે જે 546 કરોડના ખર્ચ બનવા જઈ રહી છે તેનું ખાતમુહૂર્ત મોદી દ્વારા કરવામાં આવશે. માધવપુર નજીક કૃષ્ણ રૂક્ષ્મણી યાત્રાધામ વિકાસ યોજના જેની પાછળ અંદાજિત 42.43 કરોડનો ખર્ચ થશે તેનું પણ ખાતમુહૂર્ત મોદી આગામી બુધવાર અને 19 તારીખે કરશે. વધુમાં છાયા અને પોરબંદર નગરપાલિકા વિસ્તારમાં આવતા ખાપટ અને ધરમપુર વિસ્તારમાં ઇલેક્ટ્રો મિકેનિકલ પંપ સાથે ભૂગર્ભ ગટર યોજનાનું ખાતમુહૂર્ત પણ મોદી ( PM Modi Junagadh Visit on 19 October ) કરાવશે. જેની પાછળ અંદાજિત ૪૭ કરોડ રૂપિયા જેટલો ખર્ચ અંદાજવામાં આવ્યો છે.

ત્રણ જિલ્લાના બંદરોનો થશે વિકાસ પીએમ નરેન્દ્ર મોદી કુતિયાણા જૂથ 2 સુધારણા પાણી પુરવઠા યોજના જે 24.92 કરોડના ખર્ચ તૈયાર થવા જઈ રહી છે. તેના લોકાર્પણની સાથે પોરબંદર જિલ્લામાં બંદર ડ્રેજીંગ યોજના કે જેની પાછળ અંદાજિત 12 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ થશે તેનું પણ ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવશે. વધુમાં વેરાવળ શહેરમાં રેલ્વે ઓવરબ્રિજનું નવું બાંધકામ શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે જેની પાછળ અંદાજિત 58.42 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ થશે તેનું ખાતમુહૂર્ત પણ પીએમ મોદી કરવા જઈ રહ્યા છે. આ સિવાય માઢવડ નજીક નવા બંદરનું નિર્માણ 250 કરોડના ખર્ચે થશે તેનું ખાતમુહૂર્ત અને સૂત્રાપાડા નજીક પણ નવા બંદર ની યોજના ( Announcement of plans for expansion of ports ) અમલી બનવા જઈ રહી છે. જેની પાછળ પણ અંદાજિત 358 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ થશે. આ બંને નવા બંદરના ખાતમુહૂર્તનુ કામ પણ પીએમ મોદી કરવા જઈ રહ્યા છે. વધુમાં વેરાવળ બંદરના વિકાસ પરિયોજના પાછળ અંદાજિત 22 કરોડનો ખર્ચ અંદાજવામાં આવ્યો છે. આ કામનું પણ ખાતમુહૂર્ત જૂનાગઢમાં પીએમ નરેન્દ્ર મોદી ( PM Modi Junagadh Visit on 19 October ) કરશે.