જૂનાગઢઃ જેતપુર પંથકમાં આવેલા સાડીના અનેક કારખાના (Sari factory in Junagadh) છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી ગેરકાયદેસર સાડીઓને ધોવાના ઘાટનું નિર્માણ કરીને નદીઓને પ્રદૂષિત કરી રહી હોવાનો સ્થાનિકોનો (Dissatisfaction of locals in Junagadh) આક્ષેપ છે. અનેકવાર સાડીઓને ધોવાથી નદીના ચોખ્ખા પાણીમાં ભળતું કેમિકલયુક્ત પાણી નદીઓના પ્રવાહને ખૂબ નુકસાન (Dissatisfaction of locals in Junagadh) કરી રહ્યું છે.

સ્થાનિકોએ કર્યો વિરોધ - સાથે સાથે જમીનની ગુણવત્તા અને લોકોના આરોગ્ય પર પણ ખૂબ વિપરિત અને માઠી અસરો ઊભી કરી રહ્યું છે. ત્યારે ઉનાળાની શરૂઆત થતાં જ ફરી એક વખત જેતપુર પંથકના સાડીના કારખાનાઓ દ્વારા નદીઓને પ્રદૂષિત કરવાનું કારસ્તાન ગેરકાયદેસર સાડી ધોવાના ઘાટને (Sari factory in Junagadh) ઊભા કરીને કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેનો સ્થાનિક લોકોએ હવે વિરોધ કરવાની શરૂઆત કરી છે.

સાડીના કારખાનાઓ તૈયાર કરાવે છે ઘાટ - છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ઉનાળાની શરૂઆત થતા જ જેતપુર પંથકમાં સાડીના કારખાનાઓ (Sari factory in Junagadh) જૂનાગઢના ભેસાણ પંથકના સુખપુર અને ભાટગામમાં ગેરકાયદેસર સાડી ધોવાના ઘાટનું નિર્માણ કરે છે. અહીંથી કેમિકલયુક્ત અને ખૂબ જ હાનિકારક પાણી ભાદર સહિત જૂનાગઢ જિલ્લાની અનેક સ્થાનિક નદીઓમાં ભળી રહ્યું છે. તેના કારણે લોકોનું આરોગ્ય (Dissatisfaction of locals in Junagadh) બગડી રહ્યું છે.

ગામના લોકોએ અનેક વખત દંડ કર્યો પણ કોઈ ફાયદો ન થયો - આ સાથે ખેતીલાયક જમીન પણ બિનઉપજાઉ બની રહી છે. અધૂરામાં પૂરું કેમિકલયુક્ત ઝેરી પાણી નદીના પ્રવાહમાં ભળવાથી લોકો અસાધ્ય અને ગંભીર કહી શકાય તેવા કેન્સર જેવા ભયાનક રોગોમાં પણ સપડાઈ રહ્યા છે. ગામના લોકોએ અનેક વખત ગેરકાયદેસર સાડીના (Sari factory in Junagadh) ઘાટ તોડવાથી લઈને દંડ કરવા સુધીની કાર્યવાહી કરી છે, પરંતુ છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી ઔદ્યોગિક એકમો દ્વારા તોડાયેલા ઘાટોને ફરી ધમધમતા કરીને નદીઓને પ્રદૂષિત કરવાનું કારસ્તાન હાથ ધર્યું છે, જેનો વિરોધ જૂનાગઢ જિલ્લાના સુખપુર અને ભાટ ગામના લોકોએ કરીને આ ઘાટો બંધ કરવામાં આવે તેવી માગ (Dissatisfaction of locals in Junagadh) કરી છે.