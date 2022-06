જૂનાગઢ: મનપાના વોર્ડ નંબર 2ની મહિલાઓએ ગટર રોડ પીવાના પાણી અને સ્ટ્રીટલાઈટ જેવી માળખાકીય અને પ્રાથમિક સુવિધાઓના (Demand For Streat light and water in junagadh) વિરોધમાં જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં ભારે વિરોધ કર્યો હતો. જૂનાગઢ કોર્પોરેશનના સૌથી છેવાડાના વોર્ડ તરીકે ગણાતા વોર્ડ નંબર 2માં પાછલા કેટલાય વર્ષોથી આ પ્રકારની અવ્યવસ્થા (Junagadh corporation management) ઊભી થઈ છે, પરંતુ સત્તાધીશો દ્વારા આજે પણ સમસ્યાઓ પ્રત્યે બેદરકારી દાખવીને આ વિસ્તારના લોકોને મુશ્કેલીમાં મૂકવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. તેના વિરોધમાં મહિલાઓએ આજે કોર્પોરેશન કચેરી ખાતે વિરોધ પ્રદર્શન કરીને સુવિધાઓ આપવા માંગ કરી હતી.

હમારી માંગો પૂરી કરો.. ઘરના બધા કામ છોડી લોકો પહોચ્યા કોર્પોરેશન કચેરી, આ હતી સમસ્યા

મહિલાઓએ દર્શાવ્યો ઉગ્રરોષ: જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની વોર્ડ નંબર 2 (Junagadh corporation ward no 2)ની મહિલાઓએ જૂનાગઢ કોર્પોરેશનમાં પ્રાથમિક સુવિધાઓ જેવી કે પીવાનું પાણી ગટર રોડ અને સ્ટ્રીટ લાઈટ જેવી પ્રાથમિક અને અનિવાર્ય સુવિધાઓ માટે વિરોધ દર્શાવ્યો. જૂનાગઢ મનપાના શાસક પક્ષના સત્તાધીશો પૂરો નહીં કરી શકતા વોર્ડ નંબર 2ની મહિલાઓએ આજે કોર્પોરેશન કચેરીમાં ભારે વિરોધ (Women on protest at juanagadh corporation) કર્યો હતો. મહિલાઓમાં કહી રહી છે કે, પાછલા 25 વર્ષથી વોર્ડ નંબર 2નો 66કેવી વિસ્તાર અનેક સમસ્યાઓથી ઘેરાયેલો છે.

દર વર્ષે ચુંટણીના સમયે રાજકીય પક્ષ દ્વારા તેમની સુવિધામાં વધારો થશે તેવા ઠાલા વચનો અપાય છે, પરંતુ આજે ૨૫ વર્ષ બાદ પણ વોર્ડ નંબર 2નો 66કેવી વિસ્તાર તમામ પ્રકારની પ્રાથમિક સુવિધાઓથી આજે પણ વંચિત જોવા મળે છે જેને લઇને લોકોમાં પણ હવે ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે અને વિસ્તારની મહિલાઓએ કોર્પોરેશન કચેરીમાં ઉગ્રરોષ સાથે દેખાવ કરીને તેમની અસુવિધાઓ તાકિદે પૂરી કરવામાં આવે તેવી માંગ કરી છે.

આજે પણ આ અસુવિધાઓની ભરમાળ: જૂનાગઢ કોર્પોરેશનના વોર્ડ નંબર 2માં આજે પણ અનેક અસુવિધાઓની ભરમાર જોવા મળે છે. વોર્ડ 2ના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં ગટર, પીવાનું ચોખ્ખું પાણી, માર્ગ પર સ્ટ્રીટ લાઈટ જેવી સુવિધાઓ આજે કોર્પોરેશન બન્યાને વીસ વર્ષ કરતાં વધુ સમય વીતી ગયો છે. તેમ છતાં હજુ સુધી પુરી પાડવામાં આવી નથી. જેને લઇને આ વિસ્તારના લોકો પારાવાર મુશ્કેલીમાં સપડાઈ રહ્યા છે. ચોમાસાની સિઝનમાં ગટર નહીં હોવાને કારણે વરસાદી પાણીની સાથે ગટરનું પાણી પણ સમગ્ર વિસ્તારમાં ફેલાય છે. જેને કારણે ગંદકી ઉત્પન્ન થાય છે. અહીંથી ચાલીને નીકળવું પણ ખૂબ મુશ્કેલ બની જાય છે. આવી પરિસ્થિતિના લીધે માર્ગ ગટર અને પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા થાય તેવી માંગ આ વિસ્તારની મહિલાઓ કરી રહી છે.