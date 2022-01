જૂનાગઢ : રાષ્ટ્રીય સફાઈ બોર્ડના ચેરમેન એમ વૈકટેશને આજે જૂનાગઢની મુલાકાતે(Chairman of National Sanitation Board M vaikanteshan visited Junagadh) હતા તે દરમિયાન તેમને જિલ્લાના સફાઇ કામદારોના નિવાસ સ્થાને જઇ રૂબરૂ મુલાકાત(face to face visit to workers' place of residence) કરી હતી. સફાઇ કર્મચારીઓ સાથ મળીને તેમના પડતર પ્રશ્નો સાંભળી તેમને વાચા આપી હતી. સફાઈ કામદારો અને અગ્રણી લોકોએ એમ વૈંકટેશનનુ ગુજરાતી પરંપરા મુજબ સ્વાગત કર્યું હતુ. આગામી સમયમાં સફાઈ કામદારો જ્યા વસવાટ કરે છે, તેમાં માળખાકીય સુવિધાઓમાં વઘારો કરવામાં આવશે તેવું જણાવ્યું હતુ.

રાષ્ટ્રીય સફાઈ બોર્ડના ચેરમેન એમ વૈકટેંશને લીધી જૂનાગઢની મુલાકાત

વાલ્મિકી સમાજને મળશે પુરતી સહાય

રાષ્ટ્રીય સફાઈ બોર્ડના ચેરમેને સૌરાષ્ટ્ર મુલાકાતની શરૂઆત દીવથી કરી હતી, તેમણે સફાઈ કામદાર પરિવારો અને તેમના જીવનધોરણને લઈને જે સુવિધાઓ મળી રહી છે તે અંગે માહિતી પ્રાપ્ત કરી હતી. સફાઈ કામદારોના લાભાર્થે શરૂ થયેલી રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય યોજનાઓ વાલ્મિકી સમાજ સુધી પહોંચે તે અંગેના સૂચનો જિલ્લાના અધિકારીઓને આપ્યા હતા.

