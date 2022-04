જામનગરઃ શહેરમાં હેડ ઓફિસ ધરાવતી અને જામનગર તથા દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના જુદા જુદા તાલુકાઓમાં કુલ 40 શાખાઓ ધરાવતી જાણીતી જામનગર ડિસ્ટ્રીક્ટ કો-ઓપરેટિવ બેંકમાં કરોડો રૂપિયાનું કૌભાંડ (Jamnagar District Bank Scam )પ્રકાશમાં આવ્યું છે. કરોડોના કૌભાંડમાં સિનિયર અધિકારી, ચાર બ્રાન્ચ મેનેજર, બે કલાર્ક અને એક પટાવાળાની સંડોવણીને લઇ (suspension proceedings of 8 employees of Jamnagar District Bank) તપાસ સીઆઈડીને સોંપવા તજવીજ (Demand for CID Crime investigation )હાથ ધરાઇ છે. થોડા સમય પૂર્વે નવા નિમાયેલા ડિરેકટર પી. એસ. જાડેજા દ્વારા છેલ્લા ઘણા વર્ષથી બેકનું ઓડિટ થયું ન હોવાથી ઓડિટ કરવા માટે આદેશ આપ્યા હતાં જેમાં મસમોટું કૌભાંડ બહાર આવ્યું છે. તપાસમાં બંને બેકોમાંથી કરોડો રૂપિયાનો ગોટાળો કરવામાં આવ્યો હોવાનું ખુલવા પામ્યું છે.

વર્ષો બાદ થયેલા ઓડિટમાં મસમોટું કૌભાંડ આવ્યું બહાર

તાત્કાલિક દંડાત્મક કાર્યવાહી -કૌભાંડના (Jamnagar District Bank Scam )અનુસંધાને કડક કાર્યવાહી હાથ ઘરવામાં આવી. જેમાં આ બેન્કના એક સિનિયર ઑફિસર, ચાર બ્રાન્ચ મેનેજર, બે કલાર્ક તથા એક પટાવાળા મળી કુલ આઠ કર્મચારીઓને તાત્કાલિક ધોરણે સસ્પેન્ડ કરવા તથા આ તમામ સામે ખાતાકીય તપાસ શરૂ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે.નજીકના ભવિષ્યમાં આવા કૌભાંડોની તપાસ સી.આઇ.ડી. કાઇમ વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ કરી અને તપાસ બાદ તમામ જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેમ પણ જાણવા મળ્યું છે.

સીઆઇડી ક્રાઇમની તપાસ -આ બેંકમાં આર્થિક કૌભાંડોને બેંકના (Jamnagar District Bank Scam )મોટા બાકીદારોની મિલકત સભાસદોને બેંક તરફથી કોઈપણ પગલાં લેવા તથા સીઆઇડી ક્રાઇમની તપાસની માગ આગેવાન પી.એસ. જાડેજાએ કરી હતી. ત્યારબાદ કૌભાંડ આચરનારા કર્મચારીઓ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. જામનગર તાલુકાની બે શાખાઓમાં સી.આઇ.ડી. ક્રાઇમ વિભાગમાં આગામી સમયમાં બેંકના પડતર સંપર્ક સાધવા એક યાદીમાં આ સમગ્ર ચકચારી પ્રકરણ ચેરમેન તરીકેનો ચાર્જ સંભાળતા કરોડો રૂપિયાનું કૌભાંડ આચરવામાં ફરિયાદ અંગેની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.

ધીરાણનો મુદ્દો - નાના તથા સીમાંત ખેડૂતો અને તમામ ખેડૂતોને નિયમ અનુસાર સમયસર ધીરાણ મળી રહે તેમજ કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની યોજનાઓનો લાભ મળી રહે તે માટે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. હાલ કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારના પરિપત્ર તથા રીઝર્વ બેંક અને નાબાર્ડની ગાઈડલાઈન મુજબ કે.સી.સી. સિવાયના ધીરાણો જે મુદત વિત્યા પછી પણ બાકી છે, તે તમામ ધીરાણની વસૂલાત કરવા માટે સહકારી બેંકોને વધારાની સત્તામિલકત જપ્તી કરવાની ફરજ પડશે. આ ઉપરાંત ધીરાણના બાકીદારોએ તેઓની બાકી રકમ તાત્કાલિક ભરી અને ત્યારબાદ જ નવું ધીરાણ મેળવવા માટેની કાર્યવાહી કરે અન્યથા નાછૂટકે બેંક દ્વારા લેણું વસૂલવા (Jamnagar District Bank Scam )માટે જમીનોની જપ્ત કરવાની કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે.