જામનગર- જામનગર પોલીસ દ્વારા ‘ગુજસીટોક’ના આરોપી જશપાલસિંહ જાડેજા અને યશપાલસિંહ જાડેજાની મિલકત ટાંચમાં (Big assets of land mafias seized in 'Gujsitok' case in Jamnagar ) લેવામાં આવી છે. જામનગર શહેર મેડીકલ કેમ્પસ પાછળ આવેલ જયંત કો.ઓ.હા.સો.લી. વાળી રેવન્યુ સરવે નં.224/254 પ્લોટ નં.બી/18 પૈકી સબ પ્લોટ નં.18/2 ક્ષેત્રફળ ચો.મી.253.685 (2730.68 ચો.ફુટ) મુજબની જગ્યા જપ્ત (Assets confiscated in Jamnagar)કરવામાં આવી છે.

ગુજસીટોક’ હેઠળ થઇ કાર્યવાહી - ગુજરાત સરકારે ‘ગુજસીટોક’ પ્રકરણ હેઠળ સીટી-એ ડીવીઝનમાં નોંધાયેલ ગુના મુજબ ગુજરાત સરકારના ગૃહવિભાગના આદેશ અનુસાર આજરોજ જામનગર પોલીસ દ્વારા જપ્તીની (Assets confiscated in Jamnagar)કાર્યવાહી હાથ ધરાઇ હતી.

દિલ્હી સુધી ચર્ચા જગાવતું પ્રકરણ - જામનગરથી છેક દિલ્હી સુધી ચર્ચા જગાવનાર જામનગરનું ‘ગુજસીટોક’ પ્રકરણ ફરી ચર્ચામાં આવ્યું છે. શુક્રવારના રોજ જામનગર પોલીસ અચાનક હરકતમાં આવીને ગુજસીટોકના આરોપીઓની (Gujsitok Accused property confiscated )કરોડોની મિલકત જપ્ત (Big assets of land mafias seized in 'Gujsitok' case in Jamnagar ) કરવામાં આવી છે. જામનગરની જયંત કો-ઓપરેટીવ સોસાયટીમાં યશપાલસિંહ જાડેજા અને જશપાલસિંહ જાડેજાના પ્લોટને જપ્ત (Assets confiscated in Jamnagar)કરવાની પોલીસે કાર્યવાહી કરી છે.

આ પણ વાંચો- જયેશ પટેલ ગેંગને હથિયાર સપ્લાય કરનારાની મધ્યપ્રદેશથી ધરપકડ

દીપન ભદ્રનની આગેવાની હેઠળ એક ઓપરેશન શરૂ કરાયું હતું - અગાઉ જામનગરના ભૂમાફિયા જયેશ પટેલ અને તેના સાગરિતો ઉપર લગામ કસવા માટે ગુજરાત સરકારે જામનગર પોલીસને ખુલ્લી છૂટ આપીને તત્કાલીન જિલ્લા પોલીસ વડા દીપન ભદ્રનની આગેવાની હેઠળ એક ઓપરેશન શરૂ કરાયું હતું. જે ઓપરેશનમાં જામનગર પોલીસ દ્વારા ખૂબ જ કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. જયેશ પટેલના અનેક સાગરિતોને ઝડપી લઇ તેમને ‘ગુજસીટોક’ હેઠળ જેલ ભેગા કરી દેવામાં આવ્યા હતાં અને હજુ પણ જેલમાં જ છે. આ પ્રકરણમાં જયેશ પટેલની અનેક મિલકતો પોલીસ દ્વારા ટાંચ લેવામાં આવી હતી. ત્યારે આજે શુક્રવાર તા.29-4-2022ના રોજ ફરી જામનગર પોલીસ દ્વારા આ જ ગુજસીટોક પ્રકરણના બે આરોપી યશપાલસિંહ જાડેજા અને જશપાલસિંહ જાડેજાની મીલકત ઇ.નાયબ પોલીસ અધિક્ષક જે.એસ.ચાવડા (શહેર વિભાગ)ની રાહબારી હેઠળ જપ્ત (Assets confiscated in Jamnagar)કરવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચોઃ જામનગર: જાંબુડામાં 3 કરોડની જમીનનું કૌભાંડ કરનાર આરોપીની LCBએ કરી ધરપકડ

ગૃહવિભાગનો આદેશ -ઉપરોકત્ત જપ્ત કરાયેલ મિલકત જામનગર શહેર મેડીકલ કેમ્પસ પાછળ આવેલ જયંત કો. ઓ. હા. સો.લી. વાળી રેવન્યુ સરવે નં.224/254 પ્લોટ નં.બી/18 પૈકી સબ પ્લોટ નં.18/2 ક્ષેત્રફળ ચો.મી.253.685 (2730.68 ચો.ફૂટ) મુજબનો બિનખેતીવાળી જગ્યા (Big assets of land mafias seized in 'Gujsitok' case in Jamnagar ) ગુજરાત સરકારે ‘ગુજસીટોક’ પ્રકરણ હેઠળ સીટી-એ ડીવીઝનમાં નોંધાયેલ ગુના મુજબ ગુજરાત સરકારના ગૃહવિભાગના આદેશ અનુસાર આજરોજ જામનગર પોલીસ દ્વારા જપ્ત (Assets confiscated in Jamnagar)કરવામાં આવેલ છે. આ જપ્તીની કાર્યવાહી દરમ્યાન ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ પણ હાજર રહ્યા હતાં.