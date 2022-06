ગાંધીનગરઃ રાજ્યમાં સત્તાવાર રીતે ચોમાસાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. ત્યારે ગાંધીનગરમાં ઈમરન્જેસી સેન્ટર (Gandhinagar Emergency Center) ખાતે રાહત કમિશનરના અધ્યક્ષસ્થાને વેધર વોચ ગૃપની બેઠક (Weather Watch Group Meeting) યોજાઈ હતી, જેમાં IMDના અધિકારી એમ. મોહન્તીએ જણાવ્યું હતું કે, આગામી 5 દિવસમાં સુરત, નવસારી, તાપી અને ડાંગ જિલ્લામાં ભારે વરસાદ ૫ડવાની સંભાવના (Rainfall forecast in Gujarat) છે. જ્યારે વલસાડ જિલ્લામાં 24થી 26 જૂન સુધી ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે.

રાહત કમિશનરે આપી સૂચના - રાહત કમિશનરે વરસાદની (Instruction given by the relief commissioner) આગાહી મુજબ, નવસારી જિલ્લામાં 1 તથા અન્ય જિલ્લાઓમાં NDRF અને SDRFની ટીમોને મૂકવા સૂચન કર્યું હતું.

કેટલી વાવણી થઈ - કૃષિ વિભાગના અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, ચાલુ વર્ષે 20 જૂન સુધીમાં અંદાજિત 10,24,422 લાખ હેક્ટર ખરીફ પાકોનું વાવેતર થયું છે. જ્યારે ગયા વર્ષે સમાન સમયગાળા દરમિયાન 6,89,472 લાખ હેક્ટર વાવેતર થયું હતું. તો આ વર્ષે છેલ્લા 3 વર્ષની સરેરાશ વાવેતર વિસ્તારની સામે 11.87 ટકા વધુ વાવેતર થયું છે.

પાણીની ક્ષમતા - સિંચાઈ વિભાગના અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, સરદાર સરોવર જળાશયમાં 1,49,972 MCFT પાણીનો સંગ્રહ છે, જે કુલ સંગ્રહશક્તિના 44.89 ટકા છે. રાજ્યનાં 206 જળાશયોમાં 1,88,241 MCFT પાણીનો સંગ્રહ છે. તે કુલ સંગ્રહશક્તિના 33.72 ટકા છે. હાલમાં રાજ્યમાં 2 જળાશયો વોર્નિંગ પર છે. આ ઉપરાંત દક્ષિણ ગુજરાતની દમણગંગા નદીમાં વરસાદના કારણે પાણીની સારી આવક થઈ છે.

કયા વિભાગના અધિકારીઓ રહ્યા હાજર - આ બેઠકમાં NDRF, SDRF, ઊર્જા, માર્ગ અને મકાન, આરોગ્ય, વન વિભાગ, CWC, ઈસરો સહિત વિવિધ વિભાગોના ઉચ્ચ અધિકારીઓએ ઉપસ્થિત રહી જરૂરી વિગતો પૂરી પાડી હતી.