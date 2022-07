ગાંધીનગર: આ વર્ષના અંતે રાજ્યમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી (Gujarat Assembly Election 2022) યોજાશે. ત્યારે રાજ્ય સરકારના નાણા વિભાગ (State finance department in action) દ્વારા વિકાસના કામો ઝડપીથી થઈ શકે તે માટે બાકી નીકળતા ટેક્સની ઉઘરાણીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે. તેવામાં હવે રાજ્યભરીની ગ્રામ પંચાયતોમાં 100 ટકા વેરા વસૂલાતનો આદેશ (Order for collection of taxes in Gram Panchayats) પણ રાજ્ય સરકારે આપ્યો છે. તો હવે 31 જુલાઈ સુધી આ કામગીરી ઝૂંબેશરૂપે કરીને તમામ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીઓને કડક સૂચનાઓ પણ આપવામાં આવી છે.

ઘરે ઘરે પહોંચીને સૂચના આપવાના આદેશ - રાજ્યભરની 18,000થી વધુ ગ્રામ પંચાયતોને મહેસૂલ વિભાગ માટે 100 ટકા વસૂલાત કરવા જિલ્લા વિકાસ અધિકારીઓને રાજ્ય સરકારે સૂચના આપી છે. આગામી 31 જુલાઈ સુધીમાં 100 ટકા વસૂલી કરવા અને ગામના તલાટીને ઘરેઘરે પહોંચી કર વસુલ કરવા સ્પષ્ટ આદેશ (Order for collection of taxes in Gram Panchayats) પણ આપવામાં આવ્યા છે. આ માટે તાલુકા વિકાસ અધિકારીઓને પણ વિશેષ જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. જ્યારે મહેસૂલ કરીને નિયમિત વસૂલાત માટે 31મી જુલાઈ તારીખ છેલ્લી નિયત કરવામાં આવી છે, પરંતુ આમાં પણ હજુ વધારો થઈ શકે છે.

આંકડા રજૂ કરવાની સૂચના - રાજ્યમાં 18,000થી વધુ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં જેને મહેસૂલી વેરા બાકી છે. તે તમામની વિગતો પણ એકઠી કરવામાં આવી (Order for collection of taxes in Gram Panchayats) રહી છે અને આ તમામ વિગતો રાજ્ય સરકારને સુપ્રપરત કરવાની સૂચના પણ જેતે તાલુકા વિકાસ અધિકારી અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારીઓને આપવામાં આવી છે. આમ, તાલુકા વિકાસ અધિકારીઓને એવી એ પણ જાણ કરવામાં આવી છે કે, મે સુધી કલ્પ કરવામાં કોઈ પણ મિલકત ધારક બાકાત ન રહે તે ફરજિયાત જોવાનું રહે છે.

ઘરશાખાએ કેટલો કર વસૂલ્યો તેની વિગત મોકલવી પડશે - સાથે જ ઘર શાખા દ્વારા તમામ તાલુકાઓમાં કેટલી કર વસૂલાત આવી છે અને કેટલી બાકી છે. તેનો તૈયાર રિપોર્ટ કરીને વડી કચેરીએ પર તાત્કાલિક ધોરણે મોકલવામાં આવે તેવી પણ સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. આમ, રાજ્યના તમામ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીઓને મહેસુલી વેરાની આવક સો ટકા મળે તેના માટે આયોજન કરવાની સૂચના પણ રાજ્ય સરકાર તરફથી આપવામાં આવી છે..

આ નિર્ણય શા માટે - રાજ્ય સરકારે ગ્રામ પંચાયતના મિલકત વેરા બાબતે કડક કાર્યવાહી (Order for collection of taxes in Gram Panchayats) હાથ ધરવામાં આવી છે. ત્યારે મહત્વની વાત કરીએ તો, ગ્રામ પંચાયતનો વહીવટ આ મહેસૂલી આવકમાંથી ચાલતો હોવાથી નબળી કામગીરીના કારણે ગ્રામ પંચાયતોની નાણાકીય પરિસ્થિતિ (State finance department in action) હાલત ડોલક થઈ જાય છે અને વહીવટી પ્રક્રિયા સરળ રહે તે હેતુસર દરેક ગ્રામ પંચાયત દ્વારા મહેસુલ વેરાની વસુલાત 100 ટકા કરવામાં આવે તેવો આગ્રહ રાખવામાં આવ્યો છે.

તલાટી સામે થશે કાર્યવાહી - જો કર વસૂલાતની યોગ્ય અને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં નહીં આવે તો જે તે તલાટી સહિતના અધિકારીઓ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવશે. જ્યારે અનેક ગ્રામ્ય વિસ્તાર એવા છે કે, જેમાંથી કેટલાક લોકો ગામ છોડીને શહેર તરફ વસવાટ કરી રહ્યા છે. આવા ઘણા પરિવારો ઘર બંધ કરીને શહેરમાં વસવાટ કરી રહ્યા છે. ત્યારે આવા કિસ્સામાં જ્યારે પણ શહેરથી ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં એવા નાગરિકો આવે ત્યારે તમામ બાકીની વસૂલાત કરવાના આદેશ પણ આપવામાં આવ્યા છે.