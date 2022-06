ગાંધીનગર: શિક્ષણ પ્રધાન અને રાજ્યો(State education ministers) અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના પ્રતિનિધિમંડળે નેશનલ ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટીની(National Forensic Science University) મુલાકાત લીધી હતી. "તે વિશ્વની પ્રથમ, અનન્ય અને એકમાત્ર સુપર-સ્પેશિયલાઇઝ્ડ ફોરેન્સિક યુનિવર્સિટી છે," ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને ટ્વિટ કર્યું. તેમણે NFSU અને કૌશલ્ય વિકાસ મંત્રાલય(Ministry of Skill Development) અને ઉદ્યોગસાહસિકતાના સ્કિલ ઈન્ડિયા પહેલ વચ્ચે ડિજિટલ ફોરેન્સિક્સ (Digital forensics)અને અન્ય બહુ-શિસ્ત વિષયમાં કૌશલ્ય અને ઉચ્ચ શિક્ષણ માટેની હિમાયત કરી.

નેશનલ ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટી 13 સ્કૂલમાં 73 અભ્યાસક્રમો - વર્ષ 2006માં, ગુજરાત સરકારે NFSUની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. ગુજરાત ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટી તેનું અગાઉનું નામ (GFSU) હતું. નેશનલ ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટીએ વિશ્વની પ્રથમ અને એકમાત્ર ફોરેન્સિક, બિહેવિયરલ, સાયબર સિક્યુરિટી, ડિજિટલ ફોરેન્સિક્સ અને સંબંધિત વિજ્ઞાન યુનિવર્સિટી છે. દેશની અને વિશ્વની ફોરેન્સિક પ્રોફેશનલ્સની ગંભીર અછતને(Severe shortage of forensic professionals) પહોંચી વળવા માટે તેની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. નેશનલ ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટી 13 સ્કૂલમાં 73 અભ્યાસક્રમો ચલાવી રહ્યું છે.

NFSU પ્રશિક્ષિત વ્યાવસાયિકો બનાવી રહ્યું છે - કેન્દ્રીય શિક્ષણ પ્રધાને NFSUને ગુજરાત અને ભારતનું ગૌરવ ગણાવ્યું અને કહ્યું કે તે રાષ્ટ્રીય મહત્વની સંસ્થા છે. તેમના મતે, NFSU પ્રશિક્ષિત વ્યાવસાયિકો બનાવી રહ્યું છે અને સાયબર સંરક્ષણ અને ગુપ્તચર નિષ્ણાતોની વધતી માંગને પણ પૂરી કરી રહ્યું છે. આ સંમેલન ગુરુવારે ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર(Mahatma Temple in Gandhinagar), કન્વેન્શન સેન્ટરમાં યોજાશે. એક સત્તાવાર રીલિઝ મુજબ, પ્રધાન વિવિધ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના શિક્ષણ પ્રધાનો(Ministers of Education of the Union Territories) સાથે વિવિધ સંસ્થાઓની મુલાકાત લેશે. દિલ્હીના નાયબ મુખ્યપ્રધાન મનીષ સિસોદિયા પણ પ્રધાનોની સાથે છે.

ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને ગાંધીનગરના વિદ્યા રિવ્યુ સેન્ટર (VSK)ની મુલાકાત લીધી - જે એક કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર(Command and Control Center) છે જે શાળાની કામગીરી જેમ કે નોંધણી, હાજરી, ડ્રોપ આઉટ રેશિયો અને શિક્ષકો અને તેમના સુપરવાઇઝરી કર્મચારીઓની ક્રિયાઓ અને કામગીરીનું નિરીક્ષણ કરે છે. પક્ષે BISAG, ભાસ્કરાચાર્ય નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર સ્પેસ એપ્લીકેશન્સ એન્ડ જીઓ ઇન્ફોર્મેટિક્સની પણ મુલાકાત લીધી, જેનો રાજ્ય સરકાર ઓનલાઈન શિક્ષણ માટે ઉપયોગ કરે છે.