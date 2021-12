ગાંધીનગર : સમગ્ર વિશ્વમાં કોરોનાના નવા વાઇરસ ઓમિક્રોને હાહાકાર મચાવ્યો છે. હવે ગુજરાતમાં કુલ 23 જેટલા કેસો સામે આવ્યા છે અને અમદાવાદમાં એક સાથે પાંચ કેસ સામે આવતા તંત્રએ આળસ ખંખેરી છે. આજે રાજ્યના મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલે તાત્કાલિક ધોરણે આરોગ્ય વિભાગ અને ગૃહ વિભાગની એક ખાસ બેઠક બોલાવી હતી અને કોરોનાના ઓમિક્રોન (Omicron in Gujarat Update 2021) વેરિયન્ટ વાયરસને ગુજરાતમાં ફેલાતો રોકવા માટેની ચર્ચા (Meeting with CM Bhupendra Patel regarding Omicron)પણ કરી હતી. આ ઉપરાંત વાઈબ્રન્ટ ગુજરાતને ધ્યાનમાં લઈને પણ આરોગ્ય વિભાગ અને ઉદ્યોગ વિભાગ સાથે રહીને કાર્ય કરી રહ્યાં છે. આરોગ્ય વિભાગ તમામ માહિતી ઉદ્યોગ વિભાગને આપી રહ્યું હોવાનું આરોગ્ય અધિક સચિવ મનોજ અગ્રવાલે કહ્યું હતું.

આ પણ વાંચોઃ Rajkot Civil Omicron Alert: આ દ્રશ્યો જોઈ રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલમાં બે માસ્ક પહેરીને જજો!

ટેસ્ટિંગમાં કરવામાં આવ્યો વધારો

બેઠક બાદ (Meeting with CM Bhupendra Patel regarding Omicron) રાજ્યના આરોગ્ય અધિક સચિવ મનોજ અગ્રવાલે પત્રકારો સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે રાજ્યમાં ટેસ્ટિંગ અને ટ્રેકિંગમાં વધારો કરવામાં આવી રહ્યો છે. પહેલા 60,000ની આસપાસ ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવતું હતું. પરંતુ હવે 75000 ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર પણ તમામ પ્રવાસીઓના ટેસ્ટ કરવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ પોઝિટિવની સંખ્યા ખૂબ જ ઓછા પ્રમાણમાં મળી રહી છે.

બેઠકમાં કોરોનાના ઓમિક્રોન વેરિયન્ટને ગુજરાતમાં ફેલાતા રોકવા સંદર્ભે ખાસ વિચારણા કરવામાં આવી

1 જાન્યુઆરીથી નવી ગાઈડલાઇન્સ આવશે?

કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પોતાના નવા વેરિએન્ટને (Omicron in Gujarat Update 2021) ધ્યાનમાં લઇને 31 ડિસેમ્બર સુધીની ગાઈડલાઈન જાહેર કરવામાં આવી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર ટેસ્ટિંગ અને ટ્રેકિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ ઉપરાંત જે પણ 11 દેશમાંથી મુસાફરો દેશમાં આવે તેવા તમામ પ્રવાસીને 7 દિવસ આઇસોલેટ રાખવાની guidelines જાહેર કરવામાં આવી છે. ત્યારે 31 ડીસેમ્બર અંતિમ દિવસ હોવાને કારણે 1 જાન્યુઆરીથી કેન્દ્ર સરકાર નવી ગાઇડલાઇન્સ બહાર પાડે તેનું અનુકરણ (New guidelines likely from 1 January 2022) ગુજરાતમાં પણ કરવામાં આવશે. મનોજ અગ્રવાલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા જે પણ સૂચનાઓ પ્રાપ્ત થઇ રહી છે તે તાત્કાલિક ધોરણે તે તમામ જિલ્લાઓમાં આપવામાં સાથે તેનો ઝડપી અમલ થાય તે બાબતની કડક સૂચનાઓ રાજ્ય સરકાર તરફથી આપવામાં આવે છે.

શાળામાં પોઝિટિવ કેસ બાબતે ચર્ચા

ગુજરાત રાજ્યમાં છેલ્લા કેટલાય દિવસથી વિદ્યાર્થીઓમાં કોરોનાના કેસો સામે આવી રહ્યા છે. ત્યારે આ બાબતે નિવેદન આપતા આરોગ્ય અગ્ર સચિવ મનોજ અગ્રવાલે (Meeting with CM Bhupendra Patel regarding Omicron) જણાવ્યું હતું કે વિદ્યાર્થી પોઝિટિવ આવે તો તે બાબતે શિક્ષણ વિભાગ અને આરોગ્ય વિભાગ એકસાથે કામ કરી રહ્યું છે. જેમાં વહીવટી અને શૈક્ષણિક કાર્ય સાથે સંકળાયેલા સ્ટાફને બંને ડોઝ લીધા હોવાનું ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું છે.આ ઉપરાંત જો કોઈ વિદ્યાર્થીને પોઝિટિવ આવે તો તેનું પણ ટેસ્ટિંગ અને ટ્રેકિંગ સતત કરવામાં આવી રહ્યું છે.

આ પણ વાંચોઃ જો થર્ડ વેવ આવે તો બાળકો સંક્રમિત થઈ શકે છે: ચાઈલ્ડ સ્પેશિયાલીસ્ટ

ગાઈડલાઇન્સમાં આવી શકે છે ફેરફાર

મળતી માહિતી પ્રમાણે જે રીતે કોરોના નવા કેસ સામે આવી રહ્યા છે અને અત્યારે ગુજરાતમાં એક્ટિવ કેસ 637 છે તેને ધ્યાનમાં લઇને 31 ડિસેમ્બરે કોરોનાની guidelines ની અવધિ પૂર્ણ થઇ રહી છે. તો નવી ગાઈડલાઇન્સમાં (Meeting with CM Bhupendra Patel regarding Omicron) રાજ્ય સરકાર લગ્ન, અંતિમવિધિ તથા અન્ય સામાજિક પ્રસંગોમાં વ્યક્તિઓને ભેગા થવાની સંખ્યામાં સુધારો કરી શકે છે.

ગુજરાતમાં ઓમિક્રોનની પરિસ્થિતિ

કુલ કેસ 23

સારવાર હેઠળ 19

રજા આપેલ દર્દીઓ : 04

ડેથ : 00

જિલ્લા પ્રમાણે બ્રેકઅપ



જામનગર કોર્પોરેશન 03 (3 ડિસ્ચાર્જ), સુરત કોર્પોરેશન 02 (1 ડિસ્ચાર્જ), ગાંધીનગર કોર્પોરેશન 01, અમદાવાદ કોર્પોરેશન 7, વડોદરા કોર્પોરેશન 03, મહેસાણા 03, આણંદ 03, રાજકોટ 01.

રસીકરણની પરિસ્થિતિ



રાજ્યની કુલ સંખ્યા 4,93,20,903

પ્રથમ ડોઝ : 4,66,17,495 (94.5%)

બીજો ડોઝ : 4,10,79,357 (93.00%)

કુલ ડોઝ : 8,76,96,852

પ્રથમ ડોઝમાં બાકી : 27,03,408

બીજા ડોઝમાં બાકી : 30,88,722

27 ડિસેમ્બરના રોજ મહાઝૂંબેશ

મનોજ અગ્રવાલના જણાવ્યા પ્રમાણે રાજ્યમાં પ્રથમ ડોઝમાં 27,03,408 નાગરિકો અને બીજા ડોઝમાં 30,88,722 નાગરિકો બાકી છે. ત્યારે રાજ્ય સરકાર દ્વારા 27 ડિસેમ્બરના રોજ વેક્સિનેશન કાર્યક્રમ (Vaccination Drive on December 27) શરૂ કરવામાં આવશે. જેમાં બાકી રહી ગયેલા તમામ નાગરિકોનું રસીકરણ કરવામાં આવશે. આમ રસીકરણની કામગીરી ઝડપી કરીને ગુજરાતમાં ત્રીજી લહેરને રોકવા માટેનું આયોજન પણ (Meeting with CM Bhupendra Patel regarding Omicron) રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરી (Omicron in Gujarat Update 2021) લેવામાં આવ્યું છે.

આ પણ વાંચોઃ Omicron Variant ડેલ્ટા કરતાં વધુ ચેપી હશે?