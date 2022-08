ગાંધીનગર રાજ્યમાં થઈ રહેલા સાર્વત્રિક વરસાદ Monsoon Gujarat 2022 ને પરિણામે ગુજરાતના જળાશયોમાં પાણીની સપાટી અને જળસંગ્રહ વિશે માહિતી સામે આવી છે. રાજ્યના કુલ 207 જળાશયોમાં તા. 17 ઓગસ્ટ 2022 સુધીમાં 76.69 ટકા જેટલો જળસંગ્રહ થયો છે. જયારે રાજ્યની જીવાદોરી સમાન સરદાર સરોવર Sardar Dam યોજનામાં 2.86.059 એમસીએફટી એટલે કે કુલ સંગ્રહ શક્તિના 85.63 ટકા જેટલો જળસંગ્રહ Live storage and water levels in dams in Gujarat થયો છે. રાજ્યના 49 જળાશયો સંપૂર્ણ છલકાયાં છે અને 63 જળાશયો 70 ટકાથી વધુ Reservoir Level and Storage Water in Gujarat ભરાયાં છે.

ગુજરાતના ડેમોમાં પાણીનું સ્તર અને જળસંગ્રહ રાજ્યના જળસંપત્તિ વિભાગ ફ્લડ સેલ Water Resources Department Flood Cell દ્વારા મળેલાં અહેવાલો મુજબ સરદાર સરોવર સિવાય રાજ્યના 206 જળાશયોમાં 3,98,247 એમસીએફટી એટલે કે કુલ જળસંગ્રહ શક્તિના 71.35 ટકા જેટલો જળસંગ્રહ Reservoir Level and Storage Water in Gujarat થયો છે.

ચોમાસુ ગુજરાત 2022 મહેર આ ઉપરાંત રાજ્યમાં 49 જળાશયોમાં 100 ટકાથી વધુ જળસંગ્રહ થયો છે. જયારે સરદાર ડેમ Sardar Dam સહિત 63 જળાશયોમાં 70થી 100 ટકા, 27 જળાશયોમાં 50થી 70 ટકા 36 જળાશયોમાં 25થી 50 ટકા અને 31 જળાશયોમાં 25 ટકાથી ઓછો જળસંગ્રહ Live storage and water levels in dams in Gujarat થયો છે. જેમાં ઉત્તર ગુજરાતના 15 જળાશયો, મધ્ય ગુજરાતના 17, દક્ષિણ ગુજરાતના 13, કચ્છના 20 અને સૌરાષ્ટ્રના 141 જળાશયોનો Reservoir Level and Storage Water in Gujarat સમાવેશ Monsoon Gujarat 2022 થાય છે.

30 જળાશયો હાઈએલર્ટ પર ઉલ્લેખનીય છે કે રાજ્યમાં 48 જળાશયો 100 ટકાથી વધુ જ્યારે 30 જળાશયો 90 ટકાથી 100 ટકા વચ્ચે ભરાતા હાઈએલર્ટ Live storage and water levels in dams in Gujarat પર છે. 16 જળાશયો 80 ટકાથી 90 ટકા ભરાતા એલર્ટ પર તથા 17 જળાશયો 70 ટકાથી 80 ટકા ભરાતા Reservoir Level and Storage Water in Gujarat સામાન્ય ચેતવણી Monsoon Gujarat 2022 આપવામાં આવી છે.