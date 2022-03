ગાંધીનગરઃ વિશ્વમાં કોરોનાની મહામારીએ હાહાકાર મચાવ્યો હતો. ત્યારે રાજ્યના પૂર્વ મુખ્યપ્રધાન વિજય રૂપાણીએ ગૃહના નેતા અને અધ્યક્ષ તરીકે રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી હતા. ત્યારથી ગુજરાત વિધાનસભા ગૃહમાં (Gujarat Assembly 2022) જાહેર જનતાના પ્રવેશને બંધ કરી દેવાયો હતો. કોરોનાને ધ્યાનમાં રાખી વિધાનસભાની અંદર ફક્ત સભ્યો, અધિકારીઓ અને પત્રકારોને આવવાની મંજૂરી હતી. જોકે, હવે કોરોનાના કેસ (Corona Cases in Gujarat) ઘટતા આજ (સોમવાર)થી જાહેર જનતાને વિધાનસભાની કાર્યવાહી જોવા માટે મંજૂરી આપવામાં (Public can see Proceeding of Gujarat Assembly) આવશે.

જિતુ વાઘણીએ ગત સોમવારે કરી હતી માગ - 14 માર્ચે વિધાનસભા ગૃહમાં તમામ ધારાસભ્યોની બેઠક વ્યવસ્થા પહેલાની જેમ કરવામાં આવી હતી. ગેલેરી 1, 2 અને 3માં કોંગ્રેસ અને ભાજપના ધારાસભ્યોની બેઠક વ્યવસ્થા કોરોનાના કારણે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રહે તેને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવી હતી, પરંતુ જે રીતે કોરોના કેસમાં ઘટાડો (Corona Cases in Gujarat) થઈ રહ્યો છે અને કોરોના કાબૂમાં છે ત્યારે 14 માર્ચે વિધાનસભા ગૃહમાં તમામ ધારાસભ્યોને ગૃહમાં અંદર પહેલાની જેમ બેસવાની વ્યવસ્થા (Arrangement for seating of MLAs in the House) કરવામાં આવી હતી. ત્યારે રાજ્યના શિક્ષણ પ્રધાન જિતુ વાઘાણીએ પોતાની સ્પીચ દરમિયાન હવે જાહેર જનતા પણ વિધાનસભા ગૃહમાં આવે તેવી ઈચ્છા પણ વ્યક્ત કરી હતી.

આ પણ વાંચો- Gujarat Assembly Elections 2022 : મનીષ સિસોદિયાના કામ દુર્યોધન જેવા : ચૈતન્ય શંભુ મહારાજ

ઓછી સંખ્યામાં જનતાને પ્રવેશ - વિધાનસભામાં 2 ગેલેરી વાત કરવામાં આવે તો, અત્યારે ફક્ત 14 થી 16 જેટલી જ બેઠક વ્યવસ્થા પ્રત્યેક ગેલેરીમાં કરવામાં આવી છે. આમ, ઓછી સંખ્યામાં જાહેર જનતા વિધાનસભા ગૃહની કાર્યવાહી નિહાળી (Public can see Proceeding of Gujarat Assembly) શકશે અને ત્યારબાદ ગણતરીની મિનિટો પછી જે પ્રેક્ષકો અંદર બેઠા હશે. તેમને બહાર કાઢીને બીજા પ્રેક્ષકોને વિધાનસભા ગૃહની કાર્યવાહી જોવા માટે મોકલવામાં આવશે. એટલે ગણતરીના લોકોને જ વિધાનસભાની કાર્યવાહી એક સાથે જોવા મળશે. આમ, ભૂતકાળની વાત કરીએ તો 40થી 50 લોકો પ્રત્યેક ગેલેરીમાં વિધાનસભાની કાર્યવાહી નિહાળતા હતા.

આ પણ વાંચો- Gujarat Assembly Election 2022: કોંગ્રેસના સાથે નવા યુવાનોને જોડવાની તૈયારી કરશું

બીજી લહેર દરમિયાન અધિકારીઓ માસ્ક માટે કડક થયા હતા - કોરોનાની બીજી લહેર દરમિયાન દરમિયાન વિધાનસભા ગૃહમાં ધારાસભ્યો, પ્રધાનો અને બધાના કોરોના ટેસ્ટ પણ પોઝિટિવ આવી રહ્યા હતા ત્યારે બજેટ સત્રના અંતિમ દિવસોમાં વિધાનસભાના અધિકારીઓને પણ માસ્ક માટે કડક સૂચના આપવામાં આવી હતી. જો કોઈ પણ માસ્ક વગર વિધાનસભા સંકુલમાં જોવા મળે તો તાત્કાલિક ધોરણે 1,000 રૂપિયાના દંડની જોગવાઈ પણ કરવામાં આવી હતી. જ્યારે બીજી લાઈનમાં વિધાનસભાગૃહમાં અને સંકુલમાં અનેક લોકો પોઝિટિવ આવ્યા હતા.

જાહેર જનતા માટે માસ્ક ફરજિયાત થશે - ઉલ્લેખનીય છે કે, આજથી (સોમવાર) વિધાનસભામાં જાહેર જનતા વિધાનસભાની કાર્યવાહી જોઈ (Public can see Proceeding of Gujarat Assembly) શકશે. ત્યારે જે લોકો કાર્યવાહી જોવા આવશે. તે લોકો માટે સામાજિક અંતર સાથેની બેઠક વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, પરંતુ માસ્ક ફરજિયાત પહેરવાનું રહેશે.