ગાંધીનગર: ગુજરાત વિધાનસભામાં ખેડૂતોને વીજળી આપવાના મુદ્દે છેલ્લા કેટલાય દિવસથી પક્ષ અને વિપક્ષ આમને સામને આવી ગયા છે. ત્યારે કોંગ્રેસ પક્ષના ધારાસભ્યો કપડા ઉતારીને વિરોધ પણ કર્યો હતો અને વોક આઉટ પણ કર્યું હતું. ત્યારે આજે રાજ્યના ઉર્જા પ્રધાન(Minister of State for Energy) કનું દેસાઈએ વીજળી બાબતે નિવેદન કર્યું હતું કે હવે રાજ્યના ખેડૂતોને પૂરતા પ્રમાણમાં વીજળી આપવામાં આવશે પરંતુ રાજ્યના નાગરિકો વીજળીનો ઓછો ઉપયોગ કરે(Uses less electricity) અને ACનો ઓછો ઉપયોગ કરે. જેથી વીજળી બચાવી શકાય(Electricity can be saved), જ્યારે ગત વર્ષ કરતા આ વર્ષે વીજળીનો ઉપયોગ ખૂબ જ થયો છે, સાથે જ ખેડૂતોએ ગત વર્ષ કરતા આ વર્ષે 1000 મેગાવોટનો વધુ ઉપયોગ કર્યા હોવાની નિવેદન પણ કનુ દેસાઇએ કહ્યું હતું.

ઇન્ડોનેશિયા ની નીતિમાં થયા ફેરફાર - રાજ્યના ઉર્જા પ્રધાન કનુ દેસાઇએ મીડિયા સમક્ષ નિવેદન આપ્યું હતું કે ઇન્ડોનેશિયા દેશમાં કોલસાના ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ નીતિમાં ફેરફાર થવાના કારણે તેની સીધી અસર ભારત દેશમાં પડી છે. આ ઉપરાંત રશિયા અને યુક્રેનના યુદ્ધની(War between Russia-Ukraine) અસર પણ પડી હોવાના કારણે કોલસાને જથ્થો ઓછો થયો હતો. જેના કારણે ખેડૂતોને વીજળી ઓછી પ્રાપ્ત થઈ(Farmers received less electricity) હતી અથવા તો ખેડૂતોને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હતો. પરંતુ હવે તમામ કારણો અને મુદ્દાઓનું સમાધાન પણ કરી દેવામાં આવ્યું છે. આમ ઇન્ડોનેશિયાની નીતિ(Policy of Indonesia) અને યુધ્ધની સ્થિતિની સીધી અસર ખેડૂતો ઉપર પડી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે.

નવા પ્લાન્ટ શરૂ કરાયા - તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ધોલેરા વીજ ગ્રાન્ટમાંથી 300 મેગાવોટ અને કાકરાપારમાંથી 500 મેગાવોટનો પ્લાન્ટ કરવામાં આવ્યો છે. જેથી આવનારા સમયમાં ખેડૂતોને કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલીનો સામનો કરવો નહીં પડે જ્યારે અત્યારે વિન્ડ પાવરથી વીજળી ઉત્પાદન કરવામાં(Power generation from wind power) આવી રહ્યું છે સાથે જ જે ખેડૂતો પાસે પોતાનો પ્લાન્ટ છે. તે પણ શરૂ કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે આમ હવે આગામી સમયમાં ખેડૂતોને વીજળી ઘટ નહીં પડે.

1965નો નિયમ 2022માં લાગુ - વર્ષ 1965માં લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીએ દેશને ધ્યાનમાં લઈને ફક્ત એક ટાઇમ ખાવા માટેની સુચના અને ટકોર કરી હતી. જેથી અનાજ બચાવી શકાય તેવી જ રીતે હવે ગુજરાત રાજ્યના કેબિનેટ ઉર્જા પ્રધાન કનુભાઇ દેસાઇએ વીજળી બચાવવા માટે AC સહિતના તમામ વીજળી ઉપકરણો ઓછા વાપરવાની સુચના અને સલાહ ગુજરાત રાજ્યના જાહેર જનતાને આપી છે આમ વીજળીના વધુ બચત થાય અને કોઈ પણ પ્રકારની હેરાનગતિ ન થાય તેને ધ્યાનમાં લઈને ઉર્જા પ્રધાન કનુ દેસાઇએ મહત્વ નિવેદન કર્યું હતું આ ઉપરાંત ખેડૂતોને આઠ કલાક પૂરતી વીજળી પરંતુ ઉદ્યોગોને વીજ કાપ નહીં તેવી જાહેરાત પણ કનુ દેસાઇએ કરી છે.