ગાંધીનગર: કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા અમુક સમયાંતરે ડિફેન્સ એક્સપો (Defense Expo 2022)નું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. ગુજરાતમાં પ્રથમ વખત 10 માર્ચથી 3 દિવસ સુધી ડિફેન્સ એક્સપો (Defense Expo Gandhinagar)નું આયોજન કરવામાં આવશે. રાજ્યના પાટનગર ગાંધીનગરમાં હેલીપેડ ગ્રાઉન્ડ (helipad ground gandhinagar) ખાતે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી (pm modi at defense expo) 10 માર્ચના રોજ ડિફેન્સ એક્સપોનું ઉદ્ઘાટન કરશે. 10 માર્ચના જ UP સહિત 5 રાજ્યોની ચૂંટણીના પરિણામ (up assembly election 2022 result) જાહેર થશે. હવે ગણતરીના જ દિવસો બાકી છે જેને ધ્યાને લઇને ગાંધીનગરના રામકથા મેદાન ખાતે પૂરજોશમાં તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે.

ડિફેન્સ એક્સપો બાબતે રિવ્યુ કમિટીની બેઠક

ડિફેન્સ એક્સપો બાબતે રિવ્યુ કમિટીની બેઠક

આ બાબતે રાજ્યના મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને કેન્દ્રના રાજ્યકક્ષાના પ્રધાન અજય ભટ્ટે (Minister of State at the Center) ડિફેન્સ એક્સપો બાબતે રિવ્યુ કમિટીની બેઠક યોજી હતી, જેમાં રાજ્ય સરકારે કઈ પ્રકારની તૈયારીઓ કરી છે તે બાબતનું પ્રેઝન્ટેશન પણ આપવામાં આવ્યું હતું. કેન્દ્ર સરકારના સંરક્ષણ વિભાગ દ્વારા આ વખતે ગુજરાતમાં ડિફેન્સ એક્સપો 2022નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 10 માર્ચના રોજ ગાંધીનગરના હેલીપેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે આ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેની તૈયારીઓ પણ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 2 દિવસ ગુજરાતમાં રોકાશે

ડિફેન્સ એક્સપોને ધ્યાનમાં લઈને દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 9 માર્ચના રોજ સાંજે અમદાવાદ ખાતે (PM Modi In Ahmedabad) આવી જશે અને 10 માર્ચના રોજ ડિફેન્સ એક્સપો 2022નું ઉદઘાટન કરશે. આ એક્સપો 10થી 13 માર્ચ સુધી કાર્યરત રહેશે. ગુજરાતમાં ડિફેન્સ એક્સપોમાં 3 દિવસના ડિફેન્સ એક્સપોમાં સૌથી વધુ દેશો ભાગ લે તેવી પણ શક્યતાઓ સેવાઇ રહી છે, જ્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 2 દિવસ ગુજરાતમાં રોકાશે અને ડિફેન્સ એક્સપોના કાર્યક્રમમાં હાજરી આપશે. ભારત સરકારના સંરક્ષણ મંત્રાલય દ્વારા દર 2 વર્ષે યોજાતા ડિફેન્સ એક્સ્પોના 12માં સંસ્કરણના યજમાન તરીકે ગુજરાત પર પસંદગી ઉતારવામાં આવી છે. આમ આ એક્સપોથી રાજ્યમાં ડિફેન્સ ઇક્વિપમેન્ટ પ્રોડક્શન (Defense Equipment Production In Gujarat) અને મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર (Defense Equipment Manufacturing sector In Gujarat)ને નવી દિશાઓ પ્રાપ્ત થશે.

100થી વધુ દેશો લેશે ભાગ

આ એક્સપોમાં આર્મી, નેવી અને એરફોર્સના આધુનિક હથિયારોનું પ્રદર્શન પણ કરવામાં આવશે. ગુજરાતમાં 3 દિવસના ડિફેન્સ એક્સપોમાં સૌથી વધુ દેશો ભાગ લે તેવી પણ શક્યતાઓ સેવાઇ રહી છે. આ ડિફેન્સ એક્સપોથી રાજ્યમાં ડિફેન્સ ઇક્વિપમેન્ટ પ્રોડક્શન અને મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરને નવી દિશાઓ પ્રાપ્ત થશે.

સંરક્ષણ ક્ષેત્રેના ઉચ્ચ અધિકારીઓ રહેશે હાજર

ગુજરાતના ગાંધીનગર ખાતે યોજાઈ રહેલા ડિફેન્સ એક્સપો 2022માં સંરક્ષણ ક્ષેત્રના ઉચ્ચાધિકારીઓ પણ હાજર રહેશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, સૌથી વધુ દેશોના ડેલિગેટ્સ આ એક્સપોમાં હાજર રહેવાના છે. ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ અને IAS અધિકારીઓ પણ આમાં હાજર રહેશે. ડિફેન્સ એક્સપો 2022માં અનેક આમંત્રિતો ગુજરાત અને ગાંધીનગરમાં આવશે ત્યારે તેમની સુરક્ષાની જવાબદારી ગાંધીનગર પોલીસના માથે રહેશે. ગાંધીનગર પોલીસ દ્વારા પણ તમામ એક્શન પ્લાનનું આયોજન કરી દેવામાં આવ્યું છે. અત્યારે આ બાબતે ખાસ મેરેથોન બેઠકો પણ યોજવામાં આવી રહી છે. ડિફેન્સ એક્સપો નજીક હશે ત્યારે ગાંધીનગર શહેર અને હોટેલ લીલા તથા અમદાવાદની ફાઇવ સ્ટાર હોટલ કે જ્યાં ડેલીગેટનું રોકાણ કરવામાં આવશે તે તમામ જગ્યાને પોલીસ છાવણીમાં તબદીલ કરી દેવામાં આવશે.