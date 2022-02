ગાંધીનગરઃ સમગ્ર વિશ્વમાં ગાંધીનગરના રૂપાલ ગામમાં (Gandhinagar Rupal Palli) વરદાયિની માતાનું સુપ્રસિદ્ધ મંદિર આવેલું છે. નવરાત્રિની નોમના દિવસે અહીં પલ્લી ભરાય છે અને આખું ગામ ભક્તિમાં ડૂબી જાય છે. ત્યારે આજે અમેરિકામાં રહેતા (Decoration in Vardayini Temple) એક માઈભક્તે 11,500 ડોલર મંદિરમાં મોકલ્યા (Dollar decoration to Vardayini Mataji) હતા. ત્યારે મંદિરના ટ્રસ્ટીઓ અને દેખરેખકર્તાઓએ વરદાયિની માતાજીને ડોલરનો (American Devotee donates Dollar to temple) શણગાર કર્યો હતો.

પૂનમના દિવસે વરદાયિની માતાને અનેક વિશેષણોથી સજાવવામાં આવે છે. ત્યારે આજે પૂનમ હોવાના કારણે માઈભક્તો (American Devotee donates Dollar to temple) દ્વારા મોકલેલા 1,500 ડોલરનો ઉપયોગ મંદિરમાં માતાજીને શણગારવામાં આવ્યા હતા. ડોલરની કિંમતની વાત કરવામાં આવે તો ભારતની કરન્સી મુજબ અઢી લાખ રૂપિયા થાય છે. મંદિરથી મળતી માહિતી પ્રમાણે, ડોલર આપનારા શ્રદ્ધાળુનું નામ પણ જાણવા મળ્યું નથી. જ્યારે આ મંદિરમાં આવતા દાનની રકમના 50 ટકા રકમ વિકાસના કામે ઉપયોગમાં લેવાય છે.

આસો સુદમાં નવરાત્રિનો મહોત્સવ આવે છે અને સમગ્ર ગુજરાતમાં નવરાત્રિ રંગેચંગે ઉજવાય છે. જ્યારે સાતમ-આઠમ અને નોમના દિવસે ખેલૈયાઓ ગરબા રમવામાં મગ્ન હોય છે. ત્યારે ગાંધીનગરના રૂપાલ ગામના ભાગોળે આવેલા વરદાયિની માતાના મંદિરમાં ખાસ પલ્લીનું (Gandhinagar Rupal Palli) આયોજન કરવામાં આવે છે. નોમની રાત્રે આ યોજાય છે, જેમાં પલ્લી આખા ગામમાં ફરે છે અને લોકો મોડી રાત સુધી દર્શન કરવા પણ આવે છે. હજારો નહીં ભક્તોમાં શ્રદ્ધાળુઓ આવે છે અને આખા ગામમાં ઘીની નદીઓ વહેતી હોય તેવા દ્રશ્યો જોવા મળે છે.