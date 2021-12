ગાંધીનગર: ગુજરાત રાજ્યમાં કોરોના (Corona In Gujarat)ના કેસ એપ્રિલ અને મે મહિનામાં સતત વધી રહ્યા હતા. ત્યારબાદ જૂન, જુલાઈ અને ઓગષ્ટમાં કેસ નીચે તરફ આવી રહ્યા હતા અને કોરોના સંક્રમણ કાબુ કરવામાં રાજ્ય સરકાર સફળ નીવડી હતી. દિવાળી બાદ રાજ્યમાં સતત કોરોનાના કેસ (Corona cases in Gujarat) વધી રહ્યા છે. 25 ડિસેમ્બરના રાજ્યની 8 મહાનગરપાલિકા વિસ્તાર અને 18 જિલ્લામાં કોરોના પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે. આમ સમગ્ર રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 179 કોરોના પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે.

ઓમિક્રોનના કુલ 49 એક્ટિવ કેસ

આજે કોરોના નવા વેરિયન્ટ ઓમિક્રોન (Omicron variant in Gujarat)ના 6 કેસ નોંધાયા છે. રાજકોટ કોર્પોરેશનમાં 01, ખેડામાં 3, અમદાવાદ કોર્પોરેશનમાં 02 કેસ ઓમિક્રોન (Omicron cases in Ahmedabad)ના નોંધાયા છે. આ સાથે ગુજરાતમાં ઓમિક્રોનના કુલ 49 એક્ટિવ કેસ થઈ ગયા છે. તમામ દર્દીઓ સારવાર હેઠળ છે. રાજ્ય સરકારના આરોગ્ય વિભાગ (Health Department Gujarat) દ્વારા બહાર પાડવામાં આવતી કોરોનાની યાદીમાં છેલ્લા 24 કલાકની વાત કરવામાં આવે તો રાજ્યના તમામ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં કોરોનાના કેસ સામે આવ્યા છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં સૌથી વધુ 61 જેટલા કેસો (Corona Cases In Ahmedabad) નોંધાયા છે. તો સુરત શહેરમાં 20, વડોદરા શહેરમાં 14 (Corona Cases In Vadodara) અને રાજકોટમાં 13 કેસ નોંધાયા છે. કુલ 34 દર્દીઓએ કોરોનાને માત આપી છે.

આજે 81,926 નાગરિકોને વેક્સિન આપવામાં આવી

25 ડિસેમ્બરના રોજ રાજ્યમાં કુલ 81,926 નાગરિકોને વેક્સિન (Vaccination In Gujarat) આપવામાં આવી છે. 18 વર્ષથી વધુ વયના 10,269 નાગરિકોને પ્રથમ ડોઝ (Corona Vaccine First Dose In Gujarat) આપવામાં આવ્યો છે, જ્યારે 50,787 નાગરિકોને બીજો ડોઝ (Corona Vaccine Second Dose In Gujarat) આપવામાં આવ્યો છે. સમગ્ર રાજ્યમાં કુલ વેક્સિનના 8,81,55,199 ડોઝ આપવામાં આવ્યા છે.

રાજ્યમાં એક્ટિવ કેસ 837

રાજ્યની વર્તમાન પરિસ્થિતિની જો વાત કરવામાં આવે તો રાજ્યના આરોગ્ય વિભાગ તરફથી મળતી માહિતી પ્રમાણે કુલ 837 જેટલા એક્ટિવ કેસ છે, જેમાં 12 વેન્ટિલેટર પર અને 581 દર્દીઓ સ્ટેબલ છે. રાજ્યમાં કુલ મૃત્યુ 10,113 દર્દીના સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ નોંધાયા છે. અત્યાર સુધીમાં કુલ 8,18,232 દર્દીઓએ કોરોનાને માત આપી છે. ગુજરાતમાં રિકવરી રેટ (Corona Recovery Rate In Gujarat) 98.71 ટકા સુધી પહોંચ્યો છે.

