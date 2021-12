ગાંધીનગર : કોરોના કેસોનો આંકડો એવરેજ 50થી 70ની વચ્ચે જોવા મળી (Corona In Gujarat ) રહ્યો છે. ઓમિક્રોન વકરવાની શક્યતા (Omicron variant of Corona ) હવે વધી રહી છે, કેમ કે, અમદાવાદમાં (Ahmedabad Corporation) એક સમયે સૌથી વધુ કેસો જોવા મળતા હતા, તેવા કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં ઓમિક્રોનનો પગપેસારો થઈ જતાં (first case of Omicro was reported in Ahmedabad city) આ ચિંતા વધી છે, જો કે સારી વાત એ છે કે 13 ઓમિક્રોન પોઝિટિવ દર્દીમાંથી 4 જેટલા સાજા થયા છે. રાજ્ય સરકારે પણ વિદેશથી આવતા લોકોનું સ્કેનિંગ સઘન રીતે હાથ ધર્યું છે, જેમાં ઓમિક્રોનના કેસો ધીમી ગતિએ સામે આવી રહ્યા છે. દિવાળીના તહેવારો બાદ રાજ્યમાં ફરી કોરોનાના કેસોમાં વધારો જોવા મળ્યો છે, તેમાં પણ ડિસેમ્બર મહિનામાં આ ખતરો વધ્યો છે. હજુ પણ 4 દર્દી સીરીયસ છે.

કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં નોંધાયલા કેસો

19 ડિસેમ્બરના રોજ કોરોના પોઝિટિવ કેસો વિવિધ કોર્પોરેશન અને જિલ્લા સ્તરે જોવા મળ્યા હતા, ત્યારે સમગ્ર રાજ્યમાં કોર્પોરેશનની વાત કરીએ તો અમદાવાદમાં 18, સુરત કોર્પોરેશનમાં 06, જામનગર અને ગાંધીનગર કોર્પોરેશનમાં 01-01, વડોદરા કોર્પોરેશનમાં 10 કેસો તો રાજકોટ કોર્પોરેશનમાં 03 કેસો નોંધાયા હતા, જ્યારે જિલ્લાની વાત કરીએ તો 33 જિલ્લામાં સિંગલ ડીજીટમાં કેસો નોંધાયા હતા.

ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણી વચ્ચે 87 હજારથી વધુ લોકોએ લીધી વેક્સિન

ડિસેમ્બર મહિનામાં કોરોનાના કેસોમાં સતત ધીમી ગતિએ વધારો થઈ રહ્યો છે, તે છતાં પણ વેક્સિનનો બીજો ડોઝ લેવામાં લોકો બેદરકારી દાખવી રહ્યા છે. ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણી વચ્ચે 24 કલાકમાં 87,189 લોકોને વેક્સિન આપવામાં આવી હતી. અત્યાર સુધી સમગ્ર રાજ્યમાં 8,70,63,034 લોકોને વેક્સિન આપવામાં આવી છે. પહેલા ડોઝમાં ગુજરાત પહેલાથી જ આગળ છે, પરંતુ ડયુ કેસો એટલે કે બીજા ડોઝમાં સમય વીત્યો છે છતાં લોકો વેક્સિન લેવામાં પાછળ છે, જ્યારે બીજી બાજુ બૂસ્ટર ડોઝને લઈને વિચારણા પણ અત્યારે ચાલી રહી છે. પરંતુ 100 ટકા વેક્સિન પણ એક ચેલેન્જ બની રહી છે.

રાજ્યમાં વર્તમાન સ્થિતિ

રાજ્યના આરોગ્ય વિભાગ તરફથી મળતી માહિતી પ્રમાણે હાલમાં રાજ્યમાં કુલ 571 જેટલા એક્ટિવ કેસ છે, જેમાં 04 દર્દીઓ વેન્ટિલેટર પર અને 567 દર્દીઓ સ્ટેબલ છે. રાજ્યમાં કુલ 10,101 દર્દીઓના સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ નોંધાયા છે. અત્યાર સુધીમાં કુલ 8,17,874 દર્દીઓએ કોરોનાને માત આપી છે, જ્યારે ગુજરાતમાં રિકવરી રેટ 98.71 ટકા સુધી (Gujarat Corona Recovery Rate) પહોંચ્યો છે.

