ગાંધીનગરઃ CBIએ ગાંધીનગરમાં IAS અધિકારી કે. રાજેશના ઘરે દરોડા પાડ્યા (CBI Raid at Gandhinagar IAS Officer) હતા. અત્યારે આ અધિકારી રાજ્યના સામાન્ય વહીવટમાં ફરજ બજાવે છે. જોકે, તેમની ઉપર બંદૂક લાઈસન્સમાં ગેરરીતિનો આક્ષેપ (Allegation of irregularities in gun licenses) હતો. ત્યારે દિલ્હીની CBIની ટીમે FIR થયા પછી મોડી રાત્રે આ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. તો હવે કે. રાજેશના વતનમાં પણ તપાસ થઈ હોવાના અહેવાલ સામે આવી રહ્યા છે. મૂળ આંધ્રપ્રદેશના કે. રાજેશ વર્ષ 2011ની બેચના (CBI raid at IAS K Rajesh Home ) IAS અધિકારી છે.

