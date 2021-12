ભાવનગર: ભાવનગર મહાનગરપાલિકા 15 વર્ષ ઉપરના બાળકો માટે વેક્સિનેશન (Child Vaccination In Bhavnagar)ની તૈયારીઓ અને પ્રાથમિક પ્લાન ઘડવામાં આવી રહ્યો છે. સરકારના દિશાનિર્દેશ હજુ મળ્યા ન હોવાથી એક્શન પ્લાન ઘડવામાં આવ્યો નથી, પરંતુ પ્રાથમિક તૈયારી સીધી શાળાઓ મારફત કરવાની મહાનગરપાલિકાની ગણતરી છે.

ભાવનગરમાં 30 હજારથી 32 હજાર બાળકો

કેન્દ્ર સરકારે 15 વર્ષ ઉપરના બાળકોને વેક્સિનેશન 3 જાન્યુઆરીથી શરૂ કરવા આદેશ કર્યો છે.

ભાવનગર શહેરમાં પ્રથમ ડોઝ 100 ટકા પૂર્ણ થયા બાદ ત્રીજી લહેરની આશંકા વચ્ચે કેન્દ્ર સરકારે 15 વર્ષ ઉપરના લોકો માટે વેક્સિનેશન (Corona vaccination in Bhavnagar) શરૂ કરવા આદેશ કર્યો છે, ત્યારે ભાવનગર મહાનગરપાલિકાએ હવે બીજા ડોઝ માટે કમર કસી છે. ભાવનગર મહાનગરપાલિકા 15 વર્ષ ઉપરના બાળકો માટે એક્શન પ્લાન ઘડી રહી છે. ભાવનગર મહાનગરપાલિકાએ હાલમાં કેન્દ્ર સરકારે 15 વર્ષ ઉપરના બાળકોને વેક્સિનેશન (Child vaccination in India) 3 જાન્યુઆરીથી શરૂ કરવા આદેશ કર્યો છે, ત્યારે ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગના અધિકારી આર.કે. સિંહાએ જણાવ્યું હતું કે, શહેરમાં આશરે 30,000થી લઈને 32,000 બાળકો હશે અને બીજા ગામડામાંથી અહીંયા શહેરમાં અભ્યાસ કરવા આવતા હશે. મહાનગરપાલિકાએ હાલ પ્રાથમિક તૈયારી એ કરી છે કે શાળાઓ સાથે સંપર્ક કરીને સીધું શાળા મારફત (Vaccination in schools in bhavnagar) બાળકોને વેક્સિનેશન કરવું, એટલે કોઈ બાળક બાકી રહે નહીં.

ભાવનગર શહેરમાં વેક્સિનેશન

તેમણે જણાવ્યું કે, હાલમાં સરકારના દિશાનિર્દેશ (guidelines for child vaccination India) મળ્યા નથી પણ મળ્યા બાદ મહાનગરપાલિકા આ દિશામાં કામ કરશે. ત્રીજી લહેરના ભણકારા વચ્ચે પ્રથમ ડોઝ અને બીજા ડોઝના આંકડા પ્રમાણે જોઈએ તો ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં પ્રથમ ડોઝમાં 44 વર્ષ ઉપર 100 ટકા વેક્સિનેશન થયું છે, જેમાં 106.52 ટકા વેક્સિનેશન થયું છે. 4,72,511 લોકોએ વેક્સિનેશન કરાવ્યું છે. જ્યારે બીજા ડોઝમાં 94.09 ટકા વેક્સિનેશન થયું છે, જેમાં 4,17,400 લોકોએ વેક્સિન લીધી છે. બીજા ડોઝમાં સો ટકા વેક્સિનેશન પૂર્ણ કરવામાં ઘણો સમય લાગ્યો છે.

13 PHC સેન્ટર ઉપર વેક્સિનેશન થઈ રહ્યું છે

આરોગ્ય અધિકારી આર.કે. સિંહાએ જણાવ્યું હતું કે, મેગા વેક્સિનેશન કેમ્પ (mega vaccination camp in bhavnagar) રાખવામાં આવ્યો છે તો આરોગ્ય સ્ટાફ પણ બાકી લોકોને શોધીને વેક્સિનેશન કરી રહી છે. ભાવનગર મહાનગરપાલિકા પોતાના 13 PHC સેન્ટર ઉપર વેક્સિનેશન કરી રહી છે. એક દિવસમાં 18 વર્ષ ઉપરના દરેક લોકોને રોજના આશરે 1073 કે તેનાથી વધુ વેક્સિનેશન કરવામાં આવી રહ્યું છે. જો કે મહાનગરપાલિકાએ નક્કી કરેલા ટાર્ગેટ કરતા વધુ લોકો આવતા પ્રથમ ડોઝમાં ટકાવારી વધી છે.

બીજા ડોઝમાં 100 ટકા વેક્સિનેશન પૂર્ણ નથી થયું

મહાનગરપાલિકા બીજા ડોઝ બાદ 15 વર્ષ ઉપરનાનું વેક્સિનેશન ઝડપથી કરી શકશે ખરા?

બીજા ડોઝમાં ઘણા સમયથી 100 ટકા વેક્સિનેશન પૂર્ણ થઈ રહ્યું નથી. હાલમાં બીજા ડોઝમાં રોજનું વેક્સિનેશન જોઈએ તો 18 વર્ષ ઉપરના આશરે 922 લોકો વેક્સિનેશન કરાવી રહ્યા છે. મહાનગરપાલિકા બીજા ડોઝનું વેક્સિનેશન પૂર્ણ કરી ચુકી નથી ત્યાં ત્રીજી લહેર (Corona third wave in India)ની શક્યતાના પગલે કેન્દ્ર સરકારે 3 જાન્યુઆરીથી 15 વર્ષ ઉપરના લોકોનું વેક્સિનેશન કરવા લીલી ઝંડી આપી છે. મહાનગરપાલિકા બીજા ડોઝ બાદ 15 વર્ષ ઉપરનાનું વેક્સિનેશન ઝડપથી કરી શકશે ખરા? કારણ કે બૂસ્ટર ડોઝ (Covid vaccine booster dose in India)ની પડાપડી પણ આવનારા મહિનાઓમાં થાય તો નવાઈ નહીં.

